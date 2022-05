ATP Roma, Novak Djokovic torna a vincere: battuto Tsitsipas in due set

Novak Djokovic è il nuovo Re di Roma, dopo aver vinto il torneo ATP di Roma in finale, dove ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas in due set. A seguito di una serie di esclusioni e peripezie, per il tennista serbo che ha scelto di non vaccinarsi e che – per questo – non ha potuto partecipare a numerosi tornei all’inizio della stagione tennistica del 2022, Novak Djokovic torna a vincere in un torneo e ottiene la sua prima vittoria dell’anno, ai danni di un greco che, comunque, si conferma su grandi livelli. Grande prestazione per il tennista serbo che, nel torneo di ATP Roma, non ha perso neanche un set.

Novak Djokovic vince a Roma: la finale contro Tsitsipas

I tifosi di Novak Djokovic hanno dovuto attendere qualche mese dopo che, a seguito della vittoria all’ultimo Masters 1000 della stagione del 2021 a Parigi Bercy, il tennista serbo ha impiegato qualche mese per tornare alla vittoria. Djokovic ha scelto di non vaccinarsi e, per questo motivo, non ha potuto partecipare a molti dei tornei della prima parte della stagione tennistica. Tra le tante esclusioni c’è stata quella dell’Australian Open, in cui Djokovic aveva ottenuto una certificazione che gli permettesse di ottenere la possibilità di giocare lo Slam.

Djokovic ha vinto il suo primo torneo del 2022, dopo aver perso – in casa, a Belgrado – la finale contro Rublev. La vittoria c’è all’ATP 1000 di Roma, in cui Djokovic ha battuto, in finale, il tennista greco Stefanos Tsitsipas in due set. Dopo un dominio nel primo parziale, vinto per 6-0, il serbo ha dovuto faticare e ribaltare il risultato nel secondo, poi vinto 7-6, per battere il suo ostico avversario.

Novak Djokovic e il suo cammino all’ATP di Roma: neanche un set perso nel torneo

Il cammino di Novak Djokovic all’ATP di Roma è stato sicuramente importantissimo, dal momento che il tennista serbo non ha perso neanche una partita nel corso del torneo. Il tabellone del tennista non è stato certamente irreprensibile ma, nell’ambito delle sue sfide, Djokovic ha battuto Karatsev, Wawrinka, Auger-Aliassime, Ruud e Tsitsipas, vincendo tutte le partite per 2-0 e non perdendo neanche un set nel torneo.