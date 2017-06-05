Programma Affiliazione Amazon, come funziona? Guadagni e opinioni

Categoria Commissione fissa Dispositivi Kindle e Buoni regalo 3,0% Elettronica, Informatica, Software, TV, Smartphone, Foto e videocamere, Videogiochi e console 3,5% Fai da te, Cucina, Birra e vino, Alimentari, DVD e Blu-Ray, Strumenti musicali, Handmade, Industria e scienza, Commercio 5,0% Sport e tempo libero, Salute e cura della persona, Bellezza, Cancelleria, Prima infanzia, Giocattoli, Giardino, Auto e moto, Libri, Kindle ebooks 7,0% Abbigliamento, Scarpe, Gioielli, Valigeria, Orologi 10,0% Altri prodotti 3,0%

Sempre più spesso si sente parlare di metodi più o meno nuovi su come: metodi più o meno rischiosi, ma che si rivelano efficaci per un minimo guadagno. Uno di questi è ilquesta opportunità di? L’iscritto ha la possibilità di ottenere una commissione sui prodotti da lui pubblicizzati e venduti dal sito di e-commerce. Il numero di adesioni a questo progetto finanziario è in continua ascesa, ma quali sono ie lei di chi è già iscritto e sta guadagnando con questo metodo perfettamente legale, gratuito e online. Per chi non saiona il, sappia che è facilissimo e veloce. E’ una possibilità di guadagnare unasui prodotti venduti dal sito grazie alla pubblicità fatta dall’iscritto stesso, mediante il suo blog o il suo sito web. Ci sono tre fasi da compiere: la prima, ovviamente, è l’iscrizione al programma compilando e inviando il form online; la seconda è la scelta dei prodotti da pubblicizzare e inserire i banner o i link all’interno del sito o del blog. La terza e ultima sono i guadagni delle. E la decisone più ardua è questa:? Qui dipende dalla tipologia di sito web o blog: è ovvio che se si parla di benessere, ci si deve orientare su prodotti o integratori dimagranti, mentre se si parla di cucina si possono puntare elettrodomestici e prodotti alimentari, abbigliamento se è un log che tratta di make-up, tendenze moda e fashion. Ma la cosa fantastica è che la commissione viene erogata ogni volta che un cliente acquista qualcosa grazie al link o al banner, non solo sul prodotto specifico, bensì su tutto ciò che un soggetto acquista. L’importante è che raggiungatramite il link sul portale. Cosa da non sottovalutare, visto che chi compra online tende ad acquistare più di un articolo. La commissione, però, viene accreditata solo quando i prodotti venduti vengono consegnati all’acquirente.con il programma affiliazione Amazon? Come già detto, dipende dai prodotti: le commissioni erogate ammontano da un minimo dela un massimo diI guadagni vengono pagati ogni mese con un ritardo di 60 giorni, quindi i soldi di maggio arriveranno a fine luglio, ad esempio. La modalità di pagamento può essere medianteimporto minimo 50 Euro),da spendere su Amazon oppure tramite(importo minimo 25 Euro ). Conviene iscriversi a questo programma Amazon? Sicuramente, il sito di e-commerce gode di fama mondiale, anche se le cifre sono minime e le commissioni vengono erogate solo per acquisti nell’arco delle 24 ore e tramite visita dal banner o dal link apposito. E’ una buona opportunità di guadagno di, che visto il periodo, possono sempre fare comodo. Di seguito e grazie aecco un breve riepilogo dellesulle varie categorie di prodotti. Molti blogger e proprietari di siti web ogni tanti recensiscono dei prodotti specifici per attirare il cliente e indurlo ad acquistare: è legale a patto che non diventi un’abitudine.