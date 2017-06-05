Programma Affiliazione Amazon, come funziona? Guadagni e opinioni
Sempre più spesso si sente parlare di metodi più o meno nuovi su come guadagnare sul web: metodi più o meno rischiosi, ma che si rivelano efficaci per un minimo guadagno. Uno di questi è il programma Affiliazione Amazon. Come funziona questa opportunità di fare soldi? L’iscritto ha la possibilità di ottenere una commissione sui prodotti da lui pubblicizzati e venduti dal sito di e-commerce. Il numero di adesioni a questo progetto finanziario è in continua ascesa, ma quali sono i guadagni e le opinioni di chi è già iscritto e sta guadagnando con questo metodo perfettamente legale, gratuito e online. Per chi non sa come funziona il programma affiliazione Amazon, sappia che è facilissimo e veloce. E’ una possibilità di guadagnare una commissione sui prodotti venduti dal sito grazie alla pubblicità fatta dall’iscritto stesso, mediante il suo blog o il suo sito web. Ci sono tre fasi da compiere: la prima, ovviamente, è l’iscrizione al programma compilando e inviando il form online; la seconda è la scelta dei prodotti da pubblicizzare e inserire i banner o i link all’interno del sito o del blog. La terza e ultima sono i guadagni delle commissioni pubblicitarie. E la decisone più ardua è questa: cosa scegliere? Qui dipende dalla tipologia di sito web o blog: è ovvio che se si parla di benessere, ci si deve orientare su prodotti o integratori dimagranti, mentre se si parla di cucina si possono puntare elettrodomestici e prodotti alimentari, abbigliamento se è un log che tratta di make-up, tendenze moda e fashion. Ma la cosa fantastica è che la commissione viene erogata ogni volta che un cliente acquista qualcosa grazie al link o al banner, non solo sul prodotto specifico, bensì su tutto ciò che un soggetto acquista. L’importante è che raggiunga Amazon tramite il link sul portale. Cosa da non sottovalutare, visto che chi compra online tende ad acquistare più di un articolo. La commissione, però, viene accreditata solo quando i prodotti venduti vengono consegnati all’acquirente. Quanto si guadagna con il programma affiliazione Amazon? Come già detto, dipende dai prodotti: le commissioni erogate ammontano da un minimo del 3% a un massimo di 10%. I guadagni vengono pagati ogni mese con un ritardo di 60 giorni, quindi i soldi di maggio arriveranno a fine luglio, ad esempio. La modalità di pagamento può essere mediante assegno (importo minimo 50 Euro), buoni regalo da spendere su Amazon oppure tramite bonifico bancario (importo minimo 25 Euro ). Conviene iscriversi a questo programma Amazon? Sicuramente, il sito di e-commerce gode di fama mondiale, anche se le cifre sono minime e le commissioni vengono erogate solo per acquisti nell’arco delle 24 ore e tramite visita dal banner o dal link apposito. E’ una buona opportunità di guadagno di piccole cifre, che visto il periodo, possono sempre fare comodo. Di seguito e grazie a CorrettaInformazione.it, ecco un breve riepilogo delle percentuali di guadagno sulle varie categorie di prodotti. Molti blogger e proprietari di siti web ogni tanti recensiscono dei prodotti specifici per attirare il cliente e indurlo ad acquistare: è legale a patto che non diventi un’abitudine.
|Categoria
|Commissione fissa
|Dispositivi Kindle e Buoni regalo
|3,0%
|Elettronica, Informatica, Software, TV, Smartphone, Foto e videocamere, Videogiochi e console
|3,5%
|Fai da te, Cucina, Birra e vino, Alimentari, DVD e Blu-Ray, Strumenti musicali, Handmade, Industria e scienza, Commercio
|5,0%
|Sport e tempo libero, Salute e cura della persona, Bellezza, Cancelleria, Prima infanzia, Giocattoli, Giardino, Auto e moto, Libri, Kindle ebooks
|7,0%
|Abbigliamento, Scarpe, Gioielli, Valigeria, Orologi
|10,0%
|Altri prodotti
|3,0%
