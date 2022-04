Carbonara day ricetta originale della carbonara: ingredienti e preparazione

La carbonara è sicuramente il piatto più amato in tutto il mondo tra quelli che sono ottenuti dalla tradizione romana. La ricetta ufficiale della carbonara affonda le sue radici nella storia e, seguendo le diverse tipologie di narrazione che sono avvenute nel corso degli anni, non si riesce bene a capire quanto di romano e quanto di americano ci sia nel piatto della carbonara, amato da tantissime persone grazie ad un gusto incredibile. In occasione del carbonara day, che rappresenta il giorno in cui le diverse culture della carbonara si incontrano, è importante ribadire quale sia la vera ricetta della carbonara, il piatto romano più amato in tutto il mondo.

Ingredienti della carbonara nella ricetta originale del piatto romano

Che la carbonara sia un piatto soltanto romano o, come sottolineato da Alberto Grandi all’interno del suo Denominazione di origine inventata, di importazione americana è pur certo che la carbonara amata in tutto il mondo presenta una ricetta che, attraverso il gusto e il sapore dei singoli ingredienti, riesce a convincere tantissime persone e a rendere questo piatto romano particolarmente amato in tutto il mondo. Gli ingredienti della carbonara nella ricetta originale non sono numerosi e rendono il piatto molto semplice da preparare; ecco di quali si tratta:

350 g Spaghetti

150 g Guanciale

50 g Pecorino

4n Tuorli (oppure 2 )

q.b. Sale

q.b. Pepe

Preparazione della carbonara: come preparare il piatto in modo semplice e veloce

A questo punto, dopo aver analizzato quali sono gli ingredienti da prendere in considerazione per preparare la carbonara attraverso la ricetta originale, si può procedere con la preparazione da seguire nel dettaglio. Per prima cosa bisognerà trattare il guanciale, eliminando la cotenna e tagliando lo stesso a listarelle sottili e poi a pezzettini più piccoli, in modo da creare la migliore croccantezza possibile nel proprio piatto.

Intanto, si potrà procedere con la pasta, che dovrà essere fatta bollire per il suo tempo necessario in acqua salata: il guanciale, nel mentre, dovrà essere preparato all’interno di una padella antiaderente, senza aggiungere olio, per circa 10 minuti, onde evitare bruciature fastidiose. Potrebbe essere necessario conservare una parte del grasso ottenuto. I tuorli dovranno essere uniti all’interno di una ciotola, insieme a pecorino, pepe e una parte del grasso precedentemente ottenuta: in questo modo, si otterrà una crema gustosissima e ricca di sapore da includere alla propria ricetta. Anche un cucchiaio di acqua di cottura potrebbe essere necessario, se si vuole aggiungere particolare cremosità al proprio piatto.

La pasta, ancora al dente, potrà essere servita dopo essere stata unita alla crema precedentemente ottenuta, guarnendo anche con piccole listarelle di guanciale. Nel caso in cui sia gradito, si potrà aggiungere pepe e pecorino.