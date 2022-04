Nel contesto dell’Isola dei Famosi 2022, uno dei concorrenti più in vista e sicuramente più riconoscibili da parte del pubblico è il rapper Blind, che ha avuto già modo di raccontarsi attraverso il suo passato e le sue esperienze difficili, che l’hanno aiutato a formarsi non soltanto nel merito della sua carriera, ma anche come individuo. Blind è un rapper italiano già conosciuto per la sua esperienza a X Factor ma che, nel corso della sua vita, ha dovuto affrontare grandi difficoltà, soprattutto in virtù del suo rapporto con la droga e con il crimine, che ha superato: ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di Blind, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2022.

Chi è Blind: vita e infanzia difficile del rapper italiano

Conosciuto con il nome d’arte di Blind, Franco Rujan è nato a Perugia nel 2000, da genitori rumeni che hanno vissuto grosse difficoltà economiche e personali, raccontate da parte del rapper italiano all’interno della sua autobiografia, Cicatrici. Il padre è sempre stato molto distante e, per questo motivo, Blind ha deciso di eliminare qualsiasi legame con lui molto presto, dopo essere diventato un adolescente.

La madre, invece, ha sofferto molto dal punto di vista fisico, soprattutto per i numerosi infarti che sono stati raccontati da parte del rapper all’interno della sua autobiografia. In un contesto così tanto difficile, Blind è diventato ben presto dipendente dalle droghe, di cui ha fatto uso fin da subito nella sua adolescenza, e protagonista di diversi furti e atti criminali, per cui ha ricevuto ben tre denunce. Uscire da una vita così difficile e riscattarsi non è stato semplice per Blind, che è riuscito però a ritrovare se stesso al meglio.

Blind fidanzata: chi è Greta, la ragazza che ha aiutato il rapper nei momenti più difficili

Blind ha riconosciuto, all’interno della sua autobiografia, che gran parte della forza che ha avuto nel riuscire a superare i momenti più difficili gli è derivata direttamente da Greta Tignani, la sua fidanzata che è stata presente anche nei momenti più bui, e a cui dichiara di dovere tutto. Grazie a Greta e a diversi amici che l’hanno aiutato dal punto di vista economico, Blind è riuscito a ritrovare se stesso al meglio nel corso degli anni.

Blind a X Factor: Emma e il duetto con Madame in finale

Prima di diventare un concorrente dell’Isola dei Famosi 2022, Blind era già conosciuto per aver partecipato a X Factor nel 2020, dove è stato tra i personaggi principali dell’edizione in questione. Grazie alla grandissima qualità nella scrittura, Blind ha saputo conquistare pubblico e giudici, giungendo fino in finale e duettando anche con Madame nell’ultimo atto del talent show musicale. Il rapper Blind si è presentato a X Factor con Cuore Nero, stupendo i giudici e avanzando alla fase successiva; ai Bootcamp, invece, grazie al suo brano autobiografico Cicatrici, ha saputo conquistare Emma Marrone che l’ha scelto all’interno della sua squadra.

Blind all’Isola dei Famosi 2022

In pochissime puntate dell’Isola dei Famosi 2022, Blind è diventato già uno dei principali concorrenti dell’edizione in questione condotta da Ilary Blasi. Il rapper si è gettato con il secondo gruppo dei naufraghi il 24 marzo 2022, raggiungendo i suoi compagni già presenti sull’isola, e in breve tempo ha imparato a farsi riconoscere. Grazie al suo vissuto e ai racconti che l’hanno riguardato, il rapper Blind ha subito conquistare il pubblico dell’Isola dei Famosi 2022.

Blind su Instagram: come trovare il rapper sul social

Per chi volesse trovare Blind su Instagram, il nickname di riferimento a cui guardare è @blind_psg. Il suo profilo conta 156mila follower e il rapper aveva annunciato la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2022 in questo modo: Finalmente posso dirvelo, sono un concorrente dell’ @isoladeifamosi 🖤 Spero che farete tutti il tifo per me. Quando la fame si farà sentire, avrò bisogno di sapere che sarete al mio fianco e mi sosterrete!

“Fai quello che puoi, con quello che hai, nel posto in cui sei” #TeamCuoreNero #isola