Home Scienza e Tecnologia Uscita la data per il pre-order dei nuovi iPhone. I costi e tutte le novità da sapere

Uscita la data per il pre-order dei nuovi iPhone. I costi e tutte le novità da sapere

di Redazione 22/08/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Dalla Germania la notizia della data valida per il pre-order del nuovo iPhone 2018. Secondo quanto riportato dal sito tedesco Macerkopf si è scoperto che è possibile pre pagare il nuovo modello di cellulare a partire dal 14 settembre. LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO IPHONE La Apple dovrebbe organizzare la presentazione dell'iPhone 2018 durante la giornata del 12 settembre al Steve Jobs Theatre e quindi sarà possibile effettuare il pre-order, due giorni dopo del lancio del prodotto, cioè il 14 settembre. Manca meno di un mese, quindi, per avere la possibilità di entrare in possesso del nuovo gioiellino dell'azienda di Cupertino, per il quale si prevede già un numero record di vendite. Sul mercato vero è proprio la Apple metterà a disposizione l'iPhone il 22 settembre e c'è già molta curiosità sul nuovo nome, dato che gli ultimi modelli sono stati registrati con il nome iPhone X, iPhone Xs, iPhone X Plus e per finire iPhone XS Plus. E' dal 2012 che l'azienda statunitense presenta i suoi iPhone nel mese di settembre. In questo anno fu presentato il 12 settembre, nel 2013 durante il giorno del 10 settembre, nel 2014 e nel 2015 l'iPhone è stato presentato il 9 settembre, mentre nel 2016 il 7 settembre per arrivare alla data dell'anno passato, che è stata quella del 12 settembre. LE CARATTERISTICHE E LE NOVITA' Mentre le compagnie telefoniche iniziano ad attrezzarsi per il nuovo prodotto della Apple, parte il toto scommesse per quelle che potrebbero essere le rivoluzioni del cellulare. Secondo molti, la novità più eclatante sarà quella dell'utilizzo delle nuove bobine in rame per la ricarica del telefono. I più informati affermano che l'azienda statunitense voglia utilizzare quel tipo di bobine per assicurare una ricarica più veloce e, soprattutto, più efficiente. Inoltre, la Apple dovrebbe installare il dispositivo per la ricarica wireless.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp