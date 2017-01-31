Home Economia & Lavoro Cessione del Quinto Compass: ultime news sui tassi di interesse e opinioni preventivo online

di Redazione 31/01/2017

La cessione del quinto è una delle più comuni forme di prestito attualmente disponibili e tra tutti, la Compass è un vero competitor nel settore prestiti. Questo prodotto è vantaggioso per diversi motivi, ma il primo su tutti è la facilità di accesso. Per chi ci sta pensando, ecco le proposte offerte da Compass, con le ultime news sui relativi tassi di interesse e le opinioni al riguardo, oltre a come richiedere un preventivo online rigorosamente gratuito. E’ normale, nel corso della vita, trovarsi a richiedere un prestito personale: si deve far fronte a una spesa imprevista che graverebbe sull’intero budget familiare, una emergenza o, perché no, soddisfare un desiderio. Il prestito consente di dilazionare il pagamento in comode rate. Come si richiede? Ci sono diverse finanziarie che propongono prodotti molto validi, ma Compass, per mezzo del suo sito ufficiale, tiene aggiornati gli utenti con le ultime news sul fronte finanziamenti, tra cui la cessione del quinto. Essa è una forma di prestito riservata a dipendenti e pensionati molto gettonata perché come garanzia si fornisce solo il proprio stipendio o la pensione e si può richiedere fino a oltre 75mila Euro con dei tassi di interesse massimi come Tan 15,15% e Taeg 20,58%. Di seguito, le modalità per richiedere un preventivo gratuito online e le opinioni al riguardo. Le opinioni e i consigli per cercare la migliore soluzione per un prestito o una cessione del quinto Compass o altra finanziaria che sia, è quello di valutare ogni preventivo e proposta con molta attenzione. Esistono numerosi software di comparazione sul web, strumenti molto utili per conoscere l’importo di ogni rata mensile che si pagherà in futuro. Questo dato si potrà conoscere inserendo la somma di cui abbiamo bisogno e la durata, ossia il numero di rate mensili per poter restituire l’intero ammontare del finanziamento. Oltre all’importo di ogni singola rata, verranno resi noti i relativi tassi d’interesse Tan e Taeg.

