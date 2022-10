Il 9 ottobre è andata in onda su Rai 3 la prima puntata della nuova stagione di Che tempo che fa, durante la quale Luciana Littizzetto e Fabio Fazio hanno tagliato una ciocca di capelli in segno di vicinanza alle donne che in Iran protestano e combattono per la libertà.

Le parole di Littizzetto per Mahsa Amini e le donne iraniane

Nella prima puntata della nuova stagione di Che tempo che fa, andata in onda su Rai 3 il 9 ottobre, la comica torinese Luciana Littizzetto conclude il suo spazio dedicando un pensiero alle donne iraniane che stanno combattendo coraggiosamente per la loro libertà.

“Volevo chiudere seriamente con un pensiero a tutte le donne che in questo momento in Iran stanno subendo una repressione violenta e stanno combattendo per vivere una vita più normale possibile come la viviamo noi”.

Oltre alle parole spese per la situazione in Iran, Luciana Littizzetto decide di tagliarsi in diretta una ciocca di capelli. Il gesto è ormai il simbolo della battaglia delle donne iraniane contro la repressione, ed è anche un modo per ricordare Mahsa Amini, la giovane donna morta dopo l’arresto in Iran, avvenuto perché il velo non le copriva interamente il capo.

Littizzetto continua:

“Uno si chiede: che cosa possiamo fare noi? Non tantissimo, però possiamo continuare a far circolare la voce, tenere accesi i riflettori su questa vicenda, far sentire la nostra solidarietà anche se siamo da un’altra parte”

La partecipazione di Fabio Fazio al gesto simbolo di solidarietà nei confronti delle donne iraniane

Littizzetto ha inoltre affermato che questo gesto, piccolo quanto significativo per mostrare solidarietà rispetto a quanto sta accadendo in Iran, non dovrebbe riguardare solo le donne, ma anche gli uomini.

“Volevo chiedere anche a Fabio di farlo perché il problema non è soltanto femminile, il problema delle donne è anche un problema degli uomini”

Fazio e Littizzetto si uniscono così alle altre celebrità che in diretta tv o sui loro canali social hanno dimostrato appoggio e vicinanza alle donne e a gli uomini che in Iran stanno perdendo la vita in nome della libertà.