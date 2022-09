Chi è Sofia Giaele De Donà, concorrente GF VIP 7: biografia, carriera, marito e social

Uno dei volti più iconici e irriconoscibili nel contesto del Grande Fratello VIP 7 è quello di Sofia Giaele De Donà, nuova concorrente della casa del Grande Fratello VIP 7, programma condotto su reti Mediaset da Alfonso Signorini. Non si tratta della prima esperienza per Sofia Giaele De Donà, che aveva già preso parte al reality Ti spedisco in convento, trasmesso su Discovery+. Il grande successo con il pubblico ha permesso a Sofia Giaele De Donà di essere una delle concorrenti più attese nella casa del Grande Fratello VIP, dove ha avuto già modo di parlare di Ginevra Lamborghini e del litigio che c’è stato tra Ginevra Lamborghini e sua sorella Elettra Lamborghini. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di Sofia Giaele De Donà, relativamente biografia, carriera, matrimonio con l’attuale marito e profili social.

Biografia di Sofia Giaele De Donà e ingresso nella casa del GF VIP 7

Sofia Giaele De Donà è sicuramente una delle concorrenti più attese nel contesto del Grande Fratello VIP 7. Dopo essere entrata a far parte della casa del Grande Fratello, programma condotto ancora una volta da Alfonso Signorini, la nuova concorrente si è fatta subito notare per le sue dichiarazioni e per il suo modo di esprimersi. Nata a Conegliano Veneto nel 1998, Sofia Giaele De Donà ha iniziato a lavorare nel mondo della moda sin da giovanissima, rendendo la moda una delle sue più grandi passioni e trasferendosi a Milano all’età di 15 anni.

Dopo aver aperto un fashion blog, la modella ha iniziato gli studi presso l’Accademia del Lusso, diventando imprenditrice nel 2021 e fondando il brand di moda sgdd, iniziali del suo nome.

Carriera di Sofia Giaele De Donà

Sofia Giaele De Donà, nonostante la sua giovanissima età, ha dimostrato di essere già molto attiva nel campo della moda e dell’imprenditoria, come mostrato fin dal suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello VIP. All’interno dei suoi profili social, infatti, tra cui spicca soprattutto Instagram, la modella è imprenditrice ha condiviso gran parte dei suoi impegni lavorativi, rendendosi particolarmente riconoscibile al grande pubblico.

Sofia Giaele De Donà matrimonio e relazione con Bradford Beck

Tema particolarmente delicato, a proposito dell’imprenditrice e modella Sofia Giaele De Donà, riguarda il suo matrimonio con l’imprenditore americano Bradford Beck. Si tratta di un uomo molto più grande di lei, per cui ci sono state grandi polemiche a proposito del fatto che il matrimonio sembra non essere spinto da grande amore da parte dei due.

In effetti, le polemiche sono state confermate dal fatto che, fin dal suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello VIP 7, la modella e imprenditrice ha dichiarato che il suo matrimonio con l’imprenditore americano Bradford Beck si fonda su una relazione molto aperta. Ciò ha fatto pensare al fatto che si tratti di un pretesto per avviare delle relazioni all’interno della casa del GF VIP 7.

Sofia Giaele De Donà social e profilo Instagram

Sofia Gioele De Donà è particolarmente conosciuta anche sui social, in particolar modo Instagram, con cui è presente con l’account @sofiagiaelededona, che conta più di 100.000 follower. Nei suoi numerosi post pubblicati sulla piattaforma, Sofia Giaele De Donà ha dedicato ampio spazio sia alla sua attività imprenditoriale e al suo nuovo brand, sia a tanto altro, a partire dal suo amore per l’imprenditore americano Bradford Beck, passando per scatti di diverso genere e culminando, in ultimo, con le foto che interessano la sua partecipazione al Grande Fratello VIP 7.