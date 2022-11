Chi è Peter Weir, il regista che ha vinto l’Oscar alla Carriera: biografia e film

Premio Oscar alla Carriera per Peter Weir: primo regista australiano ad ottenere il prestigioso riconoscimento. Da “L’attimo fuggente” a “The Truman Show”: tutti i successi del maestro del cinema.

Peter Weir: gli esordi nel cinema

Peter Lindsay Weir è nato a Sydney, New South Wales, nel 1944, figlio di Peggy (nata Barnsley Sutton) e Lindsay Weir. Weir ha frequentato lo Scots College e la Vaucluse Boys High School prima di studiare Arte e Legge all’Università di Sydney. Il suo interesse per il cinema è stato acceso dall’incontro con altri studenti, tra cui Phillip Noyce e alcuni futuri membri del collettivo cinematografico di Sydney “Ubu Films”.

Dopo aver lasciato l’università a metà degli anni ’60, è entrato a far parte della stazione televisiva di Sydney ATN-7, dove ha lavorato come assistente di produzione nell’innovativo programma comico satirico “The Mavis Bramston Show”. Durante questo periodo, utilizzando le strutture della stazione, Weir ha realizzato i suoi primi due cortometraggi sperimentali, “Count Vim’s Last Exercise” e The “Life and Flight of Reverend Buckshotte”.

Il primo importante passo in avanti di Peter Weir, sia in Australia che nel mondo, è stato il giallo “Picnic at Hanging Rock” (1975). Ampiamente accreditato come un’opera chiave nella “rinascita cinematografica australiana”della metà degli anni ’70, “Picnic at Hanging Rock” è stato il primo film australiano della sua epoca a ricevere sia il plauso della critica che a ottenere consenso nelle sale cinematografiche internazionali.

Ad oggi, tra i film diretti da Peter Weir più conosciuti e apprezzati, sia dalla critica che dagli spettatori: “L’attimo fuggente” (1989) e “The Truman Show” (1998).

Filmografia del regista Peter Weir

Di seguito la filmografia di Peter Weir, che per il suo lavoro ha ottenuto il Premio Oscar alla Carriera:

Homesdale (1971) – mediometraggio

(1971) – mediometraggio Le macchine che distrussero Parigi ( The Cars That Ate Paris ) (1974)

( ) (1974) Picnic ad Hanging Rock (Il lungo pomeriggio della morte) ( Picnic at Hanging Rock ) (1975)

( ) (1975) L’ultima onda ( The Last Wave ) (1977)

( ) (1977) Gli anni spezzati ( Gallipoli ) (1981)

( ) (1981) Un anno vissuto pericolosamente ( The Year of Living Dangerously ) (1982)

( ) (1982) Witness – Il testimone ( Witness ) (1985)

( ) (1985) Mosquito Coast ( The Mosquito Coast ) (1986)

( ) (1986) L’attimo fuggente ( Dead Poets Society ) (1989)

( ) (1989) Green Card – Matrimonio di convenienza ( Green Card ) (1990)

( ) (1990) Fearless – Senza paura ( Fearless ) (1993)

( ) (1993) The Truman Show (1998)

(1998) Master & Commander – Sfida ai confini del mare ( Master and Commander: The Far Side of the World ) (2003)

( ) (2003) The Way Back (2010)

Peter Weir riceve il Premio Oscar alla Carriera

Il regista Peter Weir è stato uno dei quattro vincitori dell’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (AMPAS) alla serata di gala dei Governors Awards di Los Angeles, insieme a Euzhan Palcy, Dianne Warren, e Michael J. Fox, che ha ricevuto il Jean Hersholt Humanitarian Award.

Nel 2022, Peter Weir diventa il primo regista australiano ad ottenere il Premio Oscar alla Carriera.