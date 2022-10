Chi è Thaddeus “Thunderbolt” Ross: il cattivo interpretato da Harrison Ford nell’MCU

Harrison Ford entra nell’universo cinematografico Marvel (MCU) nei panni del Generale Thaddeus E. “Thunderbolt” Ross, il suo debutto nel prossimo Captain America, New World Order.

Chi è il Generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross nell’universo Marvel

Il Generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee e Jack Kirby, debutta nel 1962 nella serie L’Incredibile Hulk. Si tratta di uno dei principali antagonisti del personaggio di Hulk, che considera una seria minaccia per la sicurezza mondiale e a cui da la caccia.

Il suo alter ego è Hulk Rosso, forma che assume per combattere la sua nemesi, da cui si differenzia per il colore della pelle, che da verde diventa rosso acceso, per il tipo di intelligenza che in Hulk Rosso è tanto acuta quanto malvagia, e per il fatto che riesce a mantenere il totale controllo della sua mutazione.

Il Generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross è nella IGN top 100 dei più grandi cattivi nella storia dei fumetti.

Le origini della rivalità tra Thunderbolt e Hulk

Il personaggio di Thaddeus Ross vanta una carriera da pilota costellata di successi nell’Areonautica Militare degli Stati Uniti d’America, tanto da ottenere il soprannome “Thunderbolt” per la sua velocità durante le azioni militari.

Promosso prima Capitano, poi Maggiore e infine Tenente Generale, si sposa e dal matrimonio nasce una bambina, Betty, unica figlia che amerà incondizionatamente.

Quando Betty si innamorerà dello scienziato Bruce Banner, coinvolto nel progetto militare Bomba Gamma supervisionato da Thaddeus Ross, quest’ultimo si opporrà alla loro relazione, considerando Banner indegno.

Con la comparsa di Hulk, il Generale fin da subito si impegna a dargli la caccia, quando poi scoprirà che il Golia Viola altro non è che Bruce Banner, crea e prende il comando degli Hulkbusters, una task force il cui obiettivo è la cattura e la neutralizzazione di Hulk.

Kevin Feige sceglie Harrison Ford per interpretare il Generale Thunderbolt nell’MCU

Diverse fonti confermano che Harrison Ford, il noto attore di Indiana Jones e Star Wars sarà il nuovo Generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross nell’MCU. Si tratterebbe di uno dei casting di maggiore rilievo della MCU degli ultimi anni.

Il Generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross non è nuovo all’MCU, prima di Harrison Ford il personaggio era interpretato da William Hurt, l’attore che introduce il Generale Ross nell’MCU con il film del 2008 L’Incredibile Hulk, e che purtroppo è scomparso nel marzo del 2022.

William Hurt ha partecipato nei panni del Generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross anche in Captain America: Civil War, Anengers: Infinity War, Avengers: Endgame e il recente Black Widow.

Harrison Ford farà il suo debutto nei panni del Generale Thaddeus Ross nel prossimo progetto del franchise MCU di Captain America, ovvero Captain America: New World Order, la cui uscita nelle sale è prevista per il 3 maggio 2024. Successivamente prenderà parte al film Thunderbolts (26 luglio 2024) e infine si unirà a Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour e molti altri nei nuovi progetti Avengers in uscita nel 2025.