Chi era Robbie Coltrane, Hagrid di Harry Potter morto a 72 anni: biografia, film e successo

La morte di Robbie Coltrane ha sicuramente sconvolto il mondo del cinema e dello spettacolo; l’attore e comico scozzese, nato nel 1950 e diventato celebre in virtù della sua interpretazione di Hagrid all’interno della saga di Harry Potter, aveva conquistato i fan in virtù di un ruolo di grande valore: il personaggio di Hagrid, il custode di Hogwarts, è universalmente riconosciuto in quanto sinonimo di bontà, amore e buon cuore; per questo motivo, in molti piangono la scomparsa di Robbie Coltrane avvenuta all’età di 72 anni: vale la pena ricordare l’attore attraverso la sua biografia e i successi più importanti.

Biografia e carriera di Robbie Coltrane

Nato a Rutherglen nel South Lanarkshire in Scozia nel 1950 e figlio di un padre medico e di una madre pianista, Robbie Coltrane è stato sicuramente uno degli attori più conosciuti e amati nell’ambito della storia del cinema contemporaneo. Il suo grande amore per la recitazione l’ha portato a iniziare negli spettacoli di stand-up comedy, assumendo il nome d’arte di Coltrane in virtù della passione per il sassofonista jazz John Coltrane.

Il suo grande successo cinematografico, nell’ambito di una lunga e incredibile carriera, c’è stato con l’adattamento cinematografico della saga di Harry Potter, di cui ha preso parte vestendo i panni del personaggio Hagrid, particolarmente amato dai fan e dagli addetti ai lavori. La carriera di Robbie Coltrane, in ogni caso, è stata ricca di enormi soddisfazioni cinematografiche e televisive, a partire dal 1980 in cui ha iniziato a recitare: la sua morte, a seguito di due anni di malattia, c’è stata in occasione del 14 ottobre del 2022.

Filmografia di Robbie Coltrane: il successo con Harry Potter e non solo

Divenuto attore di grandissimo successo e apprezzato in tutto il mondo grazie alla sua interpretazione di Hagrid nella saga cinematografica di Harry Potter, Robbie Coltrane è un attore che – ovviamente – ha prestato il volto a tante altre interpretazioni nel corso della sua lunga carriera. I film in cui ha recitato, a partire dagli anni ’80, sono i seguenti: