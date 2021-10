Come scrivere una lettera: scelta della busta e consigli

Scrivere una lettera può sembrare un’operazione semplice. Non sempre, però, è così facile, considerando che tutto dipende innanzitutto dalla tipologia di lettera che si deve scrivere. Lo stile può infatti cambiare in base ad un tono formale o informale, tenendo conto della persona alla quale ci rivolgiamo. Ma a tutto questo dobbiamo aggiungere anche altri elementi, che riguardano principalmente la scelta della busta corretta. Il tipo di carta e le dimensioni sono, ad esempio, dei fattori da tenere in considerazione se abbiamo la necessità di inviare una lettera ad un’altra persona. Come orientarsi, quindi, in tutto questo processo? Ecco alcuni consigli utili sull’argomento.

La scelta della busta corretta

Innanzitutto dobbiamo procedere con la scelta della busta che possa risultare maggiormente adatta al raggiungimento del nostro obiettivo. La scelta è davvero ampia e le soluzioni presenti in commercio si prestano a numerose realizzazioni. Per esempio possiamo scegliere le buste kraft, che possono essere usate non solo per spedire una lettera, ma anche per tante altre funzioni.

Possono essere utili, ad esempio, per accompagnare dei regali da fare in un’occasione speciale, per le partecipazioni di un matrimonio, ma anche per un invito ad una festa. Le buste realizzate con questo materiale, inoltre, sono ottime per conservare documenti.

Le buste kraft sono degli elementi di ottima qualità e dalla perfetta resistenza, per questo motivo possono essere utilizzate per tutti gli invii. Il fattore che le contraddistingue è proprio quello della resistenza, che deriva dalla pasta di legno che viene utilizzata per la realizzazione. Questi elementi sono realizzati completamente in fibra vegetale e per questo motivo è possibile usufruire di prodotti che rispettano l’ambiente.

La carta in questione che viene utilizzata per la produzione di queste buste presenta delle caratteristiche peculiari che la rendono molto impiegata in diversi settori, sia quello del confezionamento che quello dell’imballaggio. Spesso la carta kraft viene usata per proteggere gli oggetti dalla possibile umidità. Utilizzare un materiale resistente è molto importante, per esempio se dobbiamo proteggere degli oggetti da spedire. In tutto questo non trascuriamo l’obiettivo dell’impegno dal punto di vista ecologico che si può portare avanti scegliendo materiali come questo.

Come compilare una busta per lettera

Dopo aver visto come scegliere una busta, soffermiamoci sui passaggi da effettuare per compilare al meglio la busta nel caso in cui abbiamo la necessità di inviare una lettera. Nel caso di una lettera formale, questa infatti deve essere scritta nel modo corretto, a partire proprio dalla compilazione della busta che viene utilizzata.

Per esempio dobbiamo sapere che il francobollo deve essere sistemato nella parte in alto a destra della busta. Le informazioni che riguardano il destinatario della lettera (nome, indirizzo, numero civico, CAP, città e nazione) devono essere inserite immediatamente sotto il francobollo.

C’è poi un altro elemento da considerare nella compilazione corretta di una busta per una lettera che deve essere spedita. Ci riferiamo ai dati del mittente, che sono molto importanti per diverse ragioni. Sono utili ad esempio se la lettera dovesse tornare indietro, ma sono anche fondamentali perché permettono al destinatario di comprendere immediatamente chi è stato il mittente della lettera.

Per questo motivo è sempre importante scrivere tutti i dati completi del mittente, nella facciata posteriore della busta. Bisognerà quindi inserire il nome, il cognome, l’indirizzo completo, il CAP, la città ed eventualmente la nazione.

Tutto deve essere compilato in modo corretto per evitare errori e possibili disguidi. Come abbiamo visto, non si tratta di operazioni che risultano sempre così semplici come possono sembrare. Bisogna sempre avere una certa attenzione in tutti i passaggi, dal momento in cui si sceglie la busta che conterrà la lettera fino a quando si inseriscono tutti i dati necessari per identificare il destinatario e il mittente.