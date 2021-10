Perché noleggiare una Mercedes a lungo termine

Possedere un’auto privata comporta varie spese. Ecco perché molti preferiscono sempre più affidarsi al noleggio a lungo termine, un modo innovativo e assolutamente conveniente per poter gestire le spese dell’automobile che si utilizza nella vita di tutti i giorni. Il noleggio a lungo termine comporta tantissimi vantaggi ed è per questo che assume un ruolo fondamentale, in quanto la società di noleggio si occupa di tutte le spese che riguardano l’auto in seguito al pagamento di un canone mensile. Inoltre non dobbiamo dimenticare che con il noleggio a lungo termine si può scegliere l’auto e il modello che si desidera.

Perché scegliere una Mercedes

Con un noleggio lungo termine Mercedes a disposizione fra i modelli che l’utente può scegliere a seconda delle sue preferenze, ci sono sicuramente dei vantaggi che vale la pena considerare. Infatti, non bisogna ignorare che guidare una Mercedes rappresenta un’esperienza davvero unica nel suo genere.

L’auto tedesca può rendere alte prestazioni garantite anche dalla qualità dei motori e dei materiali. La casa di produzione si è impegnata molto per rendere queste caratteristiche insuperabili, anche perché le auto Mercedes sono dotate di dispositivi di sicurezza per poter guidare in tutta tranquillità.

Se si vuole scegliere per il noleggio a lungo termine una Mercedes non ci sono affatto complicazioni, perché la società di noleggio si occupa di sbrigare tutte le pratiche amministrative che sono collegate alla stipula del contratto. Quindi i clienti non devono assolutamente perdere tempo dietro a lungaggini di carattere burocratico, ma devono stabilire semplicemente quant’è il pagamento del canone.

La società di noleggio si occupa anche della manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, e garantisce il soccorso stradale compreso nel canone. Inoltre non bisogna dimenticare che l’automobilista non deve preoccuparsi nemmeno dell’assicurazione RCA e di quella furto/incendio.

Per chi svolge la professione di agente di commercio e per chi ha un’impresa sono previste anche delle agevolazioni fiscali col noleggio a lungo termine per poter dedurre le spese.

Perché conviene il noleggio di una Mercedes

In generale noleggiare a lungo termine una vettura piuttosto che acquistarla potrebbe rappresentare davvero una scelta importante.

Infatti, con il noleggio a lungo termine non dobbiamo subire la svalutazione del capitale che abbiamo investito. Non dobbiamo nemmeno preoccuparci delle scadenze e dei costi accessori che sono implicati spesso nell’acquisto di un’automobile di proprietà privata. Pensiamo per esempio all’immatricolazione, alla tassa di proprietà, al bollo, all’assicurazione, al cambio delle gomme: potremo stare in assoluta tranquillità, perché tutto è compreso nel canone mensile.

Nel caso della Mercedes l’opzione del noleggio a lungo termine è davvero da considerare. Infatti con il noleggio, anche per periodi lunghi, si può sempre scegliere tra i vari modelli di Mercedes a disposizione e si ha la possibilità di cambiare in maniera anche la vettura, avendo l’opportunità di guidare sempre gli ultimi modelli disponibili.

La formula del noleggio a lungo termine, anche per tutti questi motivi convenienti, sta assumendo sempre di più rilevanza e, mentre in passato era rivolta soprattutto alle aziende, oggi anche i privati si sono convinti delle possibilità innumerevoli che si possono avere scegliendo di noleggiare un veicolo, soprattutto perché si ha la possibilità di ottenere un’auto a disposizione senza la necessità di dover investire un alto capitale iniziale.