E’ morta la Regina Elisabetta: l’annuncio di Buckingham Palace

E’ morta la regina Elisabetta. A seguito di numerose notizie che si erano diffuse a proposito dello stato di salute della regina Elisabetta II, il Buckingham Palace ha diffuso un annuncio ufficiale in cui è stata dichiarata la morte della regina Elisabetta II; l’annuncio ufficiale è avvenuto a seguito delle 19:30, in un orario in cui diverse fonti estere avevano già previsto che l’annuncio della morte della regina potesse avvenire.

La morte della Regina Elisabetta

Le condizioni di salute della Regina Elisabetta erano apparse gravi a seguito dei comunicati medici che erano pervenuti da Buckingham Palace. La regina era stata osservata in uno stato di salute particolarmente difficile già nell’ambito dell’incontro con la nuova premier del Regno Unito Punto.

Secondo diverse fonti estere, la morte ufficiale della Regina Elisabetta ci sarebbe stata nel primo pomeriggio ma, in attesa che l’intera famiglia reale raggiungesse la residenza estiva della regina, in Scozia, sono stati allestiti tutti i preparativi predisposti dall’operazione London Bridge e dall’operazione Unicorno, due piani previsti in virtù della morte della Regina Elisabetta all’interno della sua residenza estiva, in Scozia.

Il comunicato di Buckingham Palace

Di seguito, il comunicato ufficiale di Buckingham Palace, che aveva annunciato le condizioni di salute pessime della Regina

Following further evaluation this morning, The Queen’s doctors are concerned for Her Majesty’s health and have recommended she remain under medical supervision.

The Queen remains comfortable and at Balmoral.

Il comunicato sulla morte della Regina Elisabetta recita: