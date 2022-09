Regina Elisabetta: i messaggi di Biden, Von Der Leyen e Trudeau

Attraverso Tweet e diverse dichiarazioni si sono moltiplicati, in pochi minuti, i messaggi di vicinanza espressi nei confronti della Regina Elisabetta; le pessime condizioni di salute della sovrana e i toni solenni adottati dalla BBC fanno pensare ad un annuncio ormai prossimo e, per questo motivo, non sono mancati diversi commenti da parte degli addetti ai lavori e conoscitori di informazioni più riservate. Tra i politici, in diversi hanno espresso vicinanza alla Regina Elisabetta: tra questi ultimi spiccano Joe Biden, il Presidente degli Stati Uniti d’America, Ursula Von Der Leyen e Trudeau.

Il messaggio di Biden dedicato alla Regina Elisabetta

Uno dei primi messaggi giunti nei confronti della Regina Elisabetta è stato scritto da Joe Biden, il Presidente degli Stati Uniti d’America; si tratta di un messaggio particolarmente breve e didascalico, riferito attraverso una nota della Casa Bianca. Si tratta del seguente: «Il presidente americano è vicino alla regina Elisabetta e alla sua famiglia».

Le parole di Ursula Von Der Leyen e Justin Trudeau

Joe Biden non è stato l’unico rappresentante politico che ha avuto modo di parlare della Regina Elisabetta e, per questo motivo, anche Ursula Von Der Leyen e Justin Trudeau hanno destinato un messaggio di vicinanza alla Regina Elisabetta. In attesa di parole che derivino da alcuni rappresentanti della politica italiana, vale la pena citare le parole del Premier canadese: «I miei pensieri, e i pensieri dei canadesi in tutto il paese, sono in questo momento con Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Le auguriamo ogni bene e inviamo i nostri migliori auguri alla famiglia reale».

Quanto alle parole della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si tratta delle seguenti: «I miei pensieri e le mie preghiere sono con lei. Rappresenta la storia dell’Europa che è la nostra casa comune con i nostri amici britannici. Ha dato a tutti noi in tutti questi anni stabilità, sicurezza, ha mostrato un coraggio immenso, è una leggenda ai miei occhi e quindi le mie preghiere sono con lei».