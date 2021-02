Ilary Blasi condurrà l’edizione 2021 dell’Isola dei famosi

L’edizione 2021 del reality “L’Isola dei Famosi“, giunta alla sua quindicesima edizione è pronta a partire. L’inizio del programma di Canale 5 è previsto per il prossimo 12 marzo e sulle reti Mediaset sono già comparsi i primi spot promozionali con la partecipazione della conduttrice, Ilary Blasi. In uno di questi promo, la moglie dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, appare in veste di paracadutista pronta ad arrivare dai “naufraghi”.

Cosa ci aspettiamo dalla nuova edizione

Come di consueto L’isola dei famosi proporrà al pubblico di Canale 5 una ventata di ironia, che è quella che è stata utilizzata anche nelle precedenti edizioni, e la conduttrice appare nel promo all’interno della sua casa, con vista sul giardino. Nello stesso tempo però ha sulle spalle uno strano zaino e rispondendo alla domanda “Ilary ci sei” risponde con “Sì sto uscendo ora, arrivo al volo”, indossando anche un casco protettivo. Dopo essere avanzata verso l’uscita dalla casa si getta con il paracadute per arrivare sull’isola. Per Ilary Blasi si tratta dell’esordio come conduttrice e ad affiancarla sull’isola dell’Honduras ci sarà l’ex campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino, che agirà come inviato. Opinioniste della trasmissione saranno Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Ilary Blasi parlando del programma ha dichiarato che si tratterà di un “ritorno alle radici”, con i vari concorrenti che torneranno a patire fame e lontananza sia da casa che dagli affetti, come era accaduto nelle prime edizioni del reality show. Il grande protagonista sarà quindi lo spirito di avventura dei vari concorrenti che torneranno a lottare per la sopravvivenza.

Il cast completo del reality show

Dopo molte anticipazioni e smentite riguardo al gruppo dei concorrenti della quindicesima edizione del reality, sono stati svelati i nomi dei “naufraghi” che prenderanno parte alla trasmissione. L’isola deserta dell’Honduras vedrà quindi come protagonisti Elisa Isoardi, Beppe Braida, Angela Melillo, Simone Paciello, Drusilla Gucci, Gilles Rocca, Vera Gemma, Francesca Lodo, Carolina Stramare, Roberto Ciufoli, Paul Gascoigne, Akash Kumar, Brando Giorgi, Daniela Martani Valentina Persia e Visconte Guglielmotti. Oltre all’isola dei naufraghi, nel programma si potrà vedere anche l’isola dei parassiti, Marco Maddaloni che svolgerà le funzioni di guardiano. Ad inizio trasmissione su quest’isola saranno presenti già due inquilini, Ubaldo Lanzo e Fariba Teherani.