Ecco le chiavi per recuperare la passione del tuo partner nel bel mezzo di San Valentino

Il 14 febbraio è proprio dietro l’angolo e tutte le coppie potranno approfittare per rafforzare il loro legame ancora di più, se possibile. Ma per le coppie che non stanno attraversando un buon momento, cosa si potrebbe consigliare?

Se questo è il vostro caso, non aspettate troppo per invertire la situazione.

Il prossimo San Valentino può essere molto speciale per entrambi se si mettono in pratica i consigli di seguito, in modo tale che il desiderio e la passione si riaccendano come la prima volta.

Regala un giocattolo erotico

Ci sono molti contrattempi che tendono a sorgere quando una coppia vive insieme e che possono logorare l’affetto reciproco, causando enormi pesi su entrambi i partner.

Un chiaro esempio di ciò sono le diverse problematiche o cambiamenti che crescono durante il rapporto sessuale.

Notate che la lussuria non è più così esplosiva come una volta? In tal caso, approfittando della data speciale in cui è consuetudine fare al proprio partner un regalo, tra le varie soluzioni si potrebbe pensare di regalare un sex toy.

L’idea è quella di rompere i tabù, di emanciparsi da stereotipi e pregiudizi e regalare un sex toy così come si regala un libro.

Ci sentiamo di consigliare i giocattoli erotici proposti da Hot Why Not per San Valentino, ormai considerato leader del mercato in Italia, avendo a portata di click una vasta scelta di prodotti ideati per il piacere di coppia e non solo.

In questo modo possiamo dire addio alla routine sessuale. Secondo i terapisti di coppia, la monotonia a letto è uno dei principali problemi che non solo le coppie sposate devono affrontare, ma anche le coppie che stanno insieme da tanto tempo.

Bastano pochi mesi in cui si praticano sempre le stesse posizioni sessuali che la noia comincia a prendere piede in entrambi i partner, compromettendo seriamente la relazione.

Fortunatamente, cambiare la routine è facile e poco costoso, come acquistare un giocattolo intimo che sia di ottimo gradimento per entrambi i partner.

Una buona idea è quella di optare per prodotti che invertano i ruoli: quindi se non è l’uomo che domina sessualmente? Un’imbracatura che lo rende temporaneamente passivo può aprirgli un intero mondo di sensazioni che non ha mai provato prima.

Lo stesso vale per i giocattoli erotici che permettono di esplorare nuove strade intime, ovvero di provare ed esplorare altri tipi di piacere sessuale.

Certamente, l’uso di alcuni sex toys richiede una grande fiducia reciproca e questo è un aspetto positivo. Perché?

Fondamentalmente grazie alla complicità che si genera. Tutto questo porta un grande beneficio al rapporto intimo con il proprio partner.

Hotel a ore: economico e molto gratificante

Fino a qualche anno fa gli hotel a ore erano difficili da trovare. Tuttavia, negli ultimi tempi sono diventati abbastanza di moda. Tanto che in tutta Italia ci sono diverse strutture che offrono questo tipo di servizio.

Generalmente, si riserva un tempo medio di tre ore, che è più che sufficiente per staccare e dedicarsi completamente alla propria relazione intima. Per recuperare la passione, alcuni uomini e donne hanno bisogno di lasciare le loro case per dire addio alla routine.

Per alcune coppie non è sufficiente sperimentare nuove prestazioni a letto, ma hanno anche bisogno di godere di tali esperienze in un ambiente completamente diverso. E per questo scopo, non c’è niente di meglio che farlo in un hotel che vanta di una buona pulizia e, inoltre, presenta una serie di servizi ideali per il giorno di San Valentino.

Preparare una cena romantica con prodotti afrodisiaci

Proprio con l’idea di uscire di casa, una buona idea è quella di andare in un ristorante per godersi una buona cena. Tuttavia, ciò che le donne apprezzano particolarmente è che il loro uomo dimostri di avere abilità culinarie e investa il tempo necessario per preparare ricette che delizieranno i loro palati.

Alcuni ingredienti possono aggiungere un tocco di sapore e allo stesso tempo fornire un potenziale afrodisiaco, perfetto per aumentare il livello di passione che finora è stato decrescente.

Per esempio, aggiungendo la noce moscata allo stufato, così come preparando un dessert come la banana con fragole e panna, si può ottenere un risultato imbattibile che diventa presto evidente quando la passione di entrambi riscalderà l’ambiente.