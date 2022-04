Nuovo capitolo controverso per Fabrizio Corona, il celebre paparazzo che – nel corso della sua recente carriera – è stato denunciato dopo aver evaso dai domiciliari in occasione della serata del 29 aprile 2022. Fabrizio Corona ha abbandonato la sua abitazione per raggiungere la casa di Nina Moric e ha iniziato una dura discussione con la sua ex moglie, tanto da richiamare le forze dell’ordine per i forti toni accesi tra i due. Ecco che cos’è successo a Fabrizio Corona e tutto ciò che c’è da sapere a proposito della loro lite.

Fabrizio Corona evade dai domiciliari per raggiungere la casa di Nina Moric

In occasione della serata del 29 aprile 2022, Fabrizio Corona ha abbandonato la sua abitazione per raggiungere casa di Nina Moric, che risiede nella zona della Fondazione Prada. La modella, ex moglie del paparazzo più famoso d’Italia, aveva già lanciato accuse contro Fabrizio Corona, e adesso è stata protagonista di una lite con l’uomo che ha evaso dai domiciliari, abbandonando la sua casa in un momento del giorno in cui non avrebbe potuto.

Fabrizio Corona sta scontando la sua condanna ai domiciliari per motivi di salute, e ha deciso di raggiungere la residenza di Nina Moric accusandola di aver rubato dei soldi che non ha ritrovato all’interno della sua abitazione. Per questo motivo, la sua ex moglie ha deciso di chiamare immediatamente le forze dell’ordine per risolvere l’accesa lite.

Fabrizio Corona denunciato per evasione

Indipendentemente dai toni e dalla natura della discussione, Fabrizio Corona è stato denunciato immediatamente. L’ex paparazzo più famoso d’Italia, infatti, non poteva trovarsi fuori dalla sua abitazione nel momento in cui sono state chiamate le forze dell’ordine, dal momento che sta scontando la sua condanna ai domiciliari per motivi di salute. Per questo motivo, Fabrizio Corona è stato denunciato per evasione. Aggiornamenti sulla sua condizione saranno offerti di tanto in tanto.