Face It Alone: testo e storia del nuovo singolo dei Queen con Freddie Mercury

I Queen rilasciano un nuovo singolo: Face It Alone, con Freddie Mercury. Il pezzo sarà incluso nella ristampa dell’album The Miracle, in una nuova edizione da collezione.

Face It Alone: la storia del nuovo singolo dei Queen con la voce di Freddie Mercury

Nel 2022, a più di 30 anni dalla prematura scomparsa di Freddie Mercury, i Queen rilasciano un singolo attraverso cui riascoltare la voce della leggenda della musica rock anni ’80. Il titolo del nuovo pezzo è Face It Alone, già disponibile all’ascolto sulle piattaforme di digital streaming.

La canzone è stata originariamente registrata in studio nel 1989, anno di uscita dell’album dei Queen intitolato The Miracle, che nel progetto iniziale avrebbe dovuto includere anche Face It Alone: ma così non è stato.

Roger Taylor e Brian May, rispettivamente il batterista e il chitarrista dello storico gruppo rock, hanno recentemente rivelato l’esistenza e il ritrovamento della traccia inedita: “Abbiamo trovato una piccola chicca di Freddie, di cui ci eravamo quasi dimenticati. È qualcosa di meraviglioso, in realtà. È stata una vera scoperta. Proviene dalle sessioni di The Miracle”. E aggiunge: “Sono felice che il nostro team sia riuscito a scovare questo pezzo. Dopo tutti questi anni, è bello sentirci tutti e quattro…”.

La ristampa per collezionisti dell’album Miracle

Il singolo Face It Alone è un’anteprima del cofanetto da collezione in uscita il 18 novembre 2022: “Queen: The Miracle Collector’s Edition”.

Il cofanetto è una ristampa rivisitata di The Miracle, tredicesimo album dei Queen pubblicato la prima volta nel 1989. Si tratta di un’edizione limitata che includerà 5CD+DVD+Bluray+LP, a cui si aggiunge una raccolta di 76 pagine con foto inedite, lettere scritte mano dai leggendari 4 e recensioni della stampa di quegli anni.

Ancora, la nuova riedizione di The Miracle dei Queen racchiude interviste e video, brani strumentali, inediti dietro le quinte, demo, rough cut, e molto altro.

“Queen: The Miracle Collector’s Edition” è un’imperdibile rarità, prodotta in edizione limitata e disponibile dal 18 novembre: un piccolo gioiello da collezione da non lasciarsi scappare.

Face It Alone: il testo del nuovo singolo dei Queen con Freddie Mercury

[Verse 1]

When something so near and dear to life

Explodes inside you, feel your soul is set on fire

When something so deep and so far and wide

Falls down beside your cries can be heard

So loud and clear

[Chorus]

Your life is your own

You’re in charge of yourself

Master of your home

In the end, in the end

You have to face it all alone

[Guitar Solo]

[Verse 2]

When something so dear to your life

Explodes inside you, feel your soul is burned alive (Burned alive)

When something so deep and so far and wide

Falls down beside your cries can be heard

So loud and clear

[Chorus]

Your life is your own

You’re in charge of yourself

Master of your home

In the end, in the end

You have to face it alone

[Outro]

When the moon has lost its glow

When the moon has lost its glow

When the moon has

When the moon has lost its glow

When the moon

When the moon has lost its glow

You have to face it all alone