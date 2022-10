Girasoli di Van Gogh: perché è stata lanciata una zuppa contro il dipinto

Londra. Alla National Gallery due militanti di Just Stop Oil hanno lanciato della zuppa di pomodoro contro i Girasoli di Van Gogh.

Cosa è successo ai Girasoli di Van Gogh esposti alla Nation Gallery di Londra

Due militanti del movimento ecologista Just Stop Oil hanno lanciato il contenuto di una lattina di zuppa al pomodoro contro i Girasoli dipinti da Van Gogh.

Prima di cimentarsi nel folle gesto, i due hanno rimosso le giacche per mostrare t-shirt con la scritta “Just Stop Oil”, per indicare la rivendicazione della protesta da parte del movimento britannico per il clima che ricorre alla resistenza civile per esortare il Governo del Regno Unito a fermare la produzione di combustibili fossili.

Il gesto è stato registrato dagli attivisti e postato sui canali social del movimento. Le dichiarazioni dei due protagonisti della vicenda, due giovani cittadini britannici di 21 e 20 anni, sono state le seguenti:

“Cosa vale di più? L’arte o la vita? Vale più del cibo? Più della giustizia? Siete più preoccupati della protezione di un dipinto oppure per la protezione del pianeta e delle persone che lo abitano? L’aumento del costo della vita è una conseguenza della crisi petrolifera, il carburante è inaccessibile a milioni di famiglie infreddolite e affamate che non possono neanche permettersi di riscaldarsi una zuppa“

Nelle ultime settimane, Just Stop Oil ha messo in atto diverse proteste che hanno attirato l’attenzione e il fastidio dei cittadini londinesi che ne sono stati coinvolti. Tuttavia, ciò che è accaduto alla National Gallery di Londra rappresenta una escalation delle strategie del gruppo ecologista.

Le reazioni dei presenti al lancio della zuppa contro i Girasoli di Van Gogh

Un testimone, che ha preferito restare anonimo, ha affermato di comprendere l’importanza della causa ma di essere preoccupato dal fatto che è stata presa di mira “una bellissima opera d’arte, che è il meglio dell’umanità”. E aggiunge: “Potrebbero stare cercando di convincere le persone a pensare di più ai problemi del pianeta, ma quello che finiscono per fare è farle arrabbiare”.

Conclude sostenendo che: “il tipico individuo che non pensa e non si preoccupa dei grandi problemi del pianeta non è il tipo di persona che trovi nella National Gallery”.

I danni al dipinto dei Girasoli di Van Gogh a seguito del lancio della zuppa

Dopo che i militanti di Just Stop Oil hanno lanciato della zuppa al pomodoro contro il famoso dipinto di Van Gogh, il personale della National Gallery di Londra ha sgombrato la stanza e chiamato le forze dell’ordine.

I due attivisti sono stati arrestati dagli agenti per danni penali e trasgressioni aggravate, e presi in custodia presso la stazione di polizia del centro di Londra.

La Galleria ha poi confermato che il dipinto è salvo, completamente illeso. Ci sarebbe qualche piccolo danno alla cornice, ma niente di più. La tela è infatti protetta da una lastra di vetro, fattore che Just Stop Oil sostiene di aver preso in considerazione.