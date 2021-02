Fausto Gresini: la smentita della morte

Fausto Gresini non è morto e a smentire la notizia che è circolata sulla sua dipartita sono stati il figlio e il Gresini Team. L’ex pilota combatte ancora ed è in condizioni ancora critiche.

La notizia della smentita

La notizia della smentita della morte di Fausto Gresini arriva dalla pagina Facebook del figlio e poi successivamente da un Twitter della Gresini team. L’ex pilota è ricoverato a causa del Covid – 19 presso l’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna.

Il 27 dicembre 2020, fu ricoverato presso l’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola, ma le condizioni critiche e l’aggravarsi hanno costretto il team del reparto a trasferirlo in una struttura più adatta e più attrezzata.

Nella giornata di ieri

Nella giornata di ieri, 22 febbraio 2021, è iniziata a circolare la notizia della morte di Fausto Gresini ed è stata riportata su molti quotidiani nazionali. Poco dopo è arrivata la smentita, sul suo profilo Facebook, del figlio dell’ex pilota Lorenzo, che ha scritto: “Il mio babbo sta molto male, ma il suo giorno non sarà oggi”.

Successivamente anche la Gresini Team ha scritto su Twitter: “Despite the news currently circulating, Fausto is still with us, albeit in extremely critical conditions — Nonostante le notizie in circolazione, attualmente Fausto è ancora tra noi, seppur in condizioni critiche”. La prognosi del due volte campione del mondo nella classe 125 rimane attualmente riservata. Solo di pochi giorni fa, invece, erano state date parole incoraggianti dal dottor Nicola Cilloni e il figlio, sempre tramite social: “Siamo ufficialmente di nuovo in gara, babbo è sveglio!”.