Amazon Alexa, risate in piena notte disturbano gli utenti

di Redazione 08/03/2018

Su Twitter stanno cominciando a spuntare varie (e inquietanti) segnalazioni di utenti: “Stavo per addormentarmi a letto quando Alexa del mio Echo è esplosa in una risata spaventosa… C’è una buona possibilità che io venga ucciso stanotte”, ha scritto con ironia un utente. Insomma, Amazon Alexa inquieta gli utenti. Amazon Alexa, gli utenti impazzano Non è unica e isolata la cattiva esperienza con Alexa. Sempre con un tweet compaiono altri commenti simili: “Stavo avendo una conversazione privata in ufficio e Alexa si è messa a ridere. È successo a qualcun altro?”, Addirittura su Reddit (dove c’è un’intero forum dedicato alle “creepy Alexa stories”) compare un post in cui si dice “Cercavo di spegnere le luci ma continuavano a riaccendersi. Dopo la terza richiesta, Alexa ha smesso di rispondere e invece si è messa a ridere in modo inquietante. La risata non era nella voce di Alexa. Sembrava una persona vera. Mia moglie era presente quando è successo ed è l’unica che può confermarlo. Mi vengono ancora i brividi”. Amazon Alexa, perché parla e ride isterica C’è una spiegazione forse a questi strani atteggiamenti di Alexa, che confonde “off” (spento) con “laugh” (risata). Quando succede una cosa simile l’assistente fa partire in modo casuale una delle sue tre o quattro risate, alcune delle quali sono davvero inquietanti. Tuttavia sempre su Reddit, c'è un post i cui un utente racconta di aver udito la risata di Alexa mentre stava abbassando il volume del suo Echo manualmente. E adesso Amazon sostiene di essere a conoscenza del problema, e sta cercando una soluzione. Pare che si fosse già scoperto che Alexa era sempre in ascolto, al punto da essere chiamata a testimoniare in un caso di omicidio, ma ora l’assistente virtuale ha cominciato a prendersi gioco degli esseri umani e forse è arrivato il momento di "uccidere" lei.

