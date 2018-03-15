Home Esteri Finlandia, paese più felice del mondo, e l'Italia si classifica 47esima

Finlandia, paese più felice del mondo, e l'Italia si classifica 47esima

di Redazione 15/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il world Happiness Report delle Nazioni Unite è la classifica che tutti gli anni viene fatta dei Paesi più contenti e viene diffusa durante la Giornata Mondiale della Felicità celebrata il 20 marzo. E a quanto pare i guinness quest'anno è della Finlandia Finlandia, primo posto tra i Paesi felici La lista quest'anno si apre con la Finlandia che ha surclassato la Norvegia (al primo posto lo scorso anno) che ora si classifica seconda. Medaglia di bronzo per la Danimarca, seguita da Islanda, Svizzera e Olanda. L'Italia si classifica solo al 47esimo posto. Più ricchi ma meno felici gli Stati Uniti, in 18esima posizione rispetto alla 14 dell'anno passato. I loro malanni? Obesità, depressione e abuso di droghe. Lo stato più infelice è il Burundi ma in Ruanda, Yemen, Tanzania, Sud Sudan e Repubblica Centrafricana si vive peggio che in Siria. Finlandia, primo posto: un voto significativo Meik Wiking dell'Happiness Research Institute in Danimarca ha affermato che "Il voto più alto alla Finlandia è significativo. Il Pil pro capite in Finlandia è più basso rispetto ai Paesi nordici vicini ed è nettamente inferiore a quello degli Usa. I finlandesi sono bravi a convertire ricchezza in benessere. Nei Paesi nordici si pagano le tasse più alte del mondo ma c'è molto consenso nel pagarle perché vengono percepite come un investimento nella qualità della vita di tutti". Sebbene l'Italia sia salita dal 48esimo al 47esimo posto rispetto allo scorso anno, il suo piazzamento è comunque di gran lunga inferiore rispetto ai livelli precedenti la grande depressione economica degli anni 2008-2010. I quattro Paesi più colpiti dalla crisi, Grecia, Italia, Spagna e Portogallo sono da tempo osservati speciali stando al documento Onu dove è stata tuttavia indicata "una piccola crescita" solo per Lisbona. L'Italia si distingue però per le aspettative di vita, salite, in media, da 70 anni a 72,8 anni dal 2000 al 2015: il terzo miglior dato dopo Giappone e Islanda.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp