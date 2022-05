Giornata Mondiale delle Api: perché questo insetto è da salvaguardare

Oggi, 20 maggio 2022 è senza dubbio una giornata speciale, a livello internazionale. Si tratta della giornata mondiale delle Api. Questo insetto, odiato da molti e temuto da troppi, ha un’importanza fondamentale, non solo da un punto di vista alimentare ed economico, ma anche da un punto di vista ambientale. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla Giornata Mondiale delle Api e sul perché le api sono da salvaguardare.

Le api: una risorsa per il mondo

Le api svolgono un ruolo per l’uomo che non può essere sostituito: esse, infatti, attraverso l’impollinazione mantengono la biodiversità e conservano la natura. Tramite l’impollinazione si formano i frutti poiché esse trasportano il polline da un fiore all’altro.

In questo modo si formano specie vegetali diverse le une dalle altre e questo è senza dubbio un fattore molto importante per lo sviluppo e l’evoluzione della natura. Se ad oggi noi disponiamo di una grande varietà di frutta e verdura lo dobbiamo solo alle api e per tale motivo è d’obbligo salvaguardarle: il mondo intero potrebbe avere conseguenze molto gravi se esse si estinguessero.

Giornata mondiale delle Api: gli apicoltori scendono in piazza

In occasione di questa importantissima giornata, come si può leggere su alcuni giornali, per la prima volta alcuni apicoltori italiani con attrezzi da lavoro, guanti e tute, mostreranno ai cittadini cosa significa lavorare con le api e faranno capire l’importanza di questo insetto a chi ne ignora la natura e il lavoro. Un momento unico in cui poter conoscere la vita delle api e far toccare tutte le meraviglie della “bee economy”, un settore Made in Italy, importante non solo perché offre prodotti alimentari salutari, ma anche per la difesa della biodiversità. Si tratta di un’iniziativa delle donne e dei giovani della Coldiretti, con un appuntamento che si terrà al Mercato di Campagna Amica in Via Tiburtina 695 a Roma, dove sarà data la possibilità di “vivere una giornata da ape”.