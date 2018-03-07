Home Scienza e Tecnologia Google, l'8 marzo sullo Store mette in evidenza le app create dalle donne

Google, l'8 marzo sullo Store mette in evidenza le app create dalle donne

di Redazione 07/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La festa della donna è una giornata tutta dedicata alle donne e alla loro immensa forza. Al di là di quella che può essere l'origine della festa e il suo progredire nel tempo (come festa consumistica) sono molti i posti che celebrano questo gran tributo al mondo femminile. E per non essere da meno a ristoranti, negozi, teatri e quant'altro, anche il colosso Google ha deciso di fare un regalo alle donne. Come? Beh attraverso il Play Store Android su cui ha deciso di mettere in evidenza le applicazioni "made in woman" Google, tributo alle donne con le app generate dalle menti femminili La decisione di ettere in evidenza le app e i giochi creati dalle donne programmatrici e designer ha a che fare con il desiderio di far sentire speciali le donne. Ed e' proprio questa l'iniziativa che ha deciso di lanciare Google, in occasione dell'8 marzo, attraverso il suo Play Store, il negozio digitale da cui si scaricano le applicazioni. Da Zen Koi 2 a Race for the Galaxy, chi si collega questa settimana al negozio digitale avrà una sezione con le app ideate dalle donne, con tanto di loro storia, note biografiche e curiosità sulle creatrici. Google, cos'è "Eroine Invincibili" Un'altra parte del Play Store, che si chiama 'Eroine Invincibili', è invece fatta per i giochi che hanno come protagoniste donne di carattere, come l'intramontabile Lara Croft. L'anno scorso l'azienda di Mountain View ha dato il via all'iniziativa Change the Game andando a collaborare con organizzazioni come Girls Make Games e Made With Code.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp