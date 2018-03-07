Home Economia & Lavoro Credem, al via assunzioni per quasi 300 posti, come fare la domanda

Credem, al via assunzioni per quasi 300 posti, come fare la domanda

di Redazione 07/03/2018

Il mondo del lavoro è davanti un margine ripresa, tanti che il gruppo bancario Credem ha annunciato che ci saranno 250 assunzioni entro l'anno. Credem, assunzioni in vista All'orizzonte si prevede un'ondata di assunzioni da parte del gruppo bancario Credem. In particolare, come c'è scritto in una nota dell'azienda, si punta "ad assumere entro fine 2018 circa 250 persone, di cui il 75% circa giovani. L'istituto ha inserito nel 2017 complessivamente 256 persone di cui il 74% giovani con una crescita dell’organico dello 0,8% a/a e del 5,5% in tre anni". Dall'anno 2015 sono state all'incirca 800 le assunzioni. Su base regionale, le posizioni aperte fanno riferimento prevalentemente ad Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia. Le figure ricercate sono diplomati e laureati in discipline economiche, scientifiche e giuridiche. Credem, come fare la domanda di assunzione I neoassunti andranno a ricoprire il ruolo di gestori di clientela privata e small business con una possibilità di crescita manageriale come direttore di filiale. All’interno della direzione centrale le persone inserite avranno ruoli con responsabilità via via crescenti, sulla base di un percorso progredito secondo capacità ed attitudini personali. L’iter di selezione parte com una videochiamata e in un secondo momento ci sarà una giornata di colloquio di gruppo. Lo scopo sarà quello di valutare le attitudini dei candidati, le aspettative di carriera, le motivazioni e la coerenza di tutti questi requisiti con ciò che sta cercando l'azienda. Al momento della selezione verranno preferiti gli aspetti comportamentali, la conoscenza della lingua inglese, del mondo digitale e dei pacchetti di office automation, in linea con i requisiti di innovazione tecnologica del Gruppo. Ogni ingresso in azienda prevede un progetto di on-boarding con comunicazioni e formazione personalizzate, oltre ad una fase iniziale di affiancamento ad un esperto per garantire un più facile inserimento dei neo assunti nel Gruppo.

