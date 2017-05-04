Gossip Belen Rodriguez e Andrea Iannone pronti per il matrimonio entro il 2017
di Redazione
04/05/2017
Belen Rodriguez e Andrea Iannone presto sposi? Secondo alcune news di gossip i due sarebbero potrebbero celebrare il matrimonio entro il 2017, sarà vero? Che la storia d'amore tra la showgirl e il motociclista andasse a gonfie vele non avevamo dubbi, tanto che già da qualche tempo si parla anche di una nuova convivenza... Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono state una delle coppie più discusse di questo inverno. Nei mesi scorsi si è parlato spesso di crisi oltre che delle possibilità di ricongiunzione tra Belen e Stefano De Martino. In questo frangente però il gossip non ha perso mai di vista la showgirl argentina, osservando attentamente la sua vita sentimentale. Durante questi mesi infatti abbiamo avuto modo di vedere la bella Belen Rodriguez sempre più vicina al fidanzato Andrea Iannone, nonostante le varie "voci" parlassero di un'ipotetica crisi. Per tutti coloro che avessero dubitato fino ad oggi, l'amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone c'è e si vede ma non solo... Sembrerebbe proprio che i due stiano già facendo dei programmi a lungo termine, come ad esempio una convivenza una cosa che avrebbe inclinato ulteriormente i rapporti tra Belen e Stefano De Martino. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate da Chi, Iannone e la Rodriguez avrebbero scelto il loro nido d'amore in Svizzera dove risiede già il motociclista, allentando così sempre di più Santiago dal papà. Le news riguardanti la nuova vita di Belen Rodriguez non finiscono qui! Secondo quanto pubblicato dal settimanale Novella 2000, invece, Andrea Iannone sarebbe già pronto per il matrimonio. Sembrerebbe infatti che il trasferimento in Svizzera non sarebbe affatto casuale, tanto che potrebbero essere già i atto i preparativi... La coppia dunque convolerà a nozze la prossima estate 2017?
Articolo Precedente
Uomini e Donne Luca Onestini, l'ultima esterna con Soleil Sorge prima della scelta
Redazione