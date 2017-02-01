Gossip Giulia De Lellis gravidanza ultime news, è incinta? Avvistamento con Andrea Damante in ospedale
di Redazione
01/02/2017
Le ultime news che si occupano della coppia nata nel programma Uomini e Donne, cioè Andrea Damante e Giulia De Lellis sono veramente clamorose dal punto di vista del gossip. Sono numerosi i dubbi sulla probabile gravidanza, data per certa da giornalisti autorevoli come Alfonso Signorini e Gabriele Parpiglia rispettivamente direttore di Chi e giornalista di Oggi. Proprio poche ore fa, pare che i Damellis siano stati protagonisti di un particolare avvistamento: lei e Andrea Damante sono stati visti nei pressi di un ospedale. Giulia è in dolce attesa dell’ex tronista di UeD? Giulia De Lellis è veramente incinta o no? La gravidanza dell’ex corteggiatrice di Andrea Damante è ormai un caso, nonostante la pronta smentita da parte dei Damellis per mezzo di ironici video Instagram da parte di entrambi gli ex protagonisti di Uomini e Donne. Tra questi, uno in particolare evidenzia il fatto che la giovane coppia voglia aspettare almeno due anni prima di mettere in cantiere un figlio, eppure l’avvistamento odierno in un ospedale fa presagire ben altre intenzioni e alimentare il gossip. Ma se fosse così, come mai Giulia De Lellis e Andrea Damante non diffondono le ultime news sulla gravidanza? I Damellis sono molto impegnati con il lavoro: lei è testimonial di diversi brand e tra poco debutterà come stilista di capsule bikini, lui invece si sposta da locale in locale lavorando come deejay. I due ex protagonisti di Uomini e Donne aspettano un bambino oppure è tutta una bufala? E perché, secondo le ultime news, Maria De Filippi li avrebbe invitati in trasmissione se non per rivelare che Giulia è incinta? Il mistero si infittisce, soprattutto perché l’avvistamento di oggi della coppia di UeD è da collocare nel reparto ginecologia dell’ospedale di Verona: è stata una fan a scatenare il putiferio, rivelando il fatto sui social. Esami di routine o dolce attesa in atto?
Articolo Precedente
McDonald’s Lavora con Noi 2017 Roma e Milano: offerte di lavoro e posizioni aperte
Articolo Successivo
LIDL Lavora con Noi 2017: assunzioni nei supermercati e offerte di lavoro
Redazione