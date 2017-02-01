Home Economia & Lavoro LIDL Lavora con Noi 2017: assunzioni nei supermercati e offerte di lavoro

di Redazione 01/02/2017

Ottime news per chi cerca lavoro: LIDL assume nel 2017. Una bella ventata di ossigeno visto il periodo di crisi e le persone che cercano una occupazione stabile. Il Lavora con Noi della popolare azienda tedesca dei discount è dedicato alle assunzioni nei propri supermercati e le offerte di lavoro sono dedicate a diverse figure, come diplomati e laureati. Quali sono le figure ricercate e come candidarsi. Le offerte di lavoro della LIDL per il 2017 sono dedicate a diplomati e laureati. Le assunzioni nel supermercati sono per ricercare alcune figure professionali, ovvero addetto alle vendite, commesso specializzato e store manager. Tre mansioni di spicco che sono vitali in una catena di discount come quella del popolare marchio tedesco e vengono ricercate in diverse zone d’Italia. Precisamente l’addetto alle vendite viene ricercato a Parabita (Lecce), Casoria (Napoli), Strambino (Torino), Ruffano (Lecce), Massafra (Taranto); il commesso specializzato a Varese, Acqui Terme (AL), Olgiate Olona (VA), Bresso (MI), Pescara e lo store manager a Cuneo, Torino, Savona, San Salvo (Chieti). Per chi si vuole candidare, sappia che LIDL cerca anche laureati per le figure di Junior Real Estate Developer e Facility Manager. Non resta che sul sito Internet ufficiale, andare sulla pagina carriere e selezioni, soffermandosi sulle posizioni aperte. A quel punto bisognerà inviare il proprio curriculum vitae, segnalando quale figura si preferisce approfondire e in quale reparto si desidererebbe essere assunti. Naturalmente nulla vieta di candidarsi a più posizioni e a tenere più opzioni in bilico, se si è capaci di eseguire più lavori. Vale la pena provare questo Lavora con Noi per il 2017, in quanto l’azienda è una delle poche che tende ad assumere a tempo indeterminato dopo un periodo di prova, sia full time, sia part time.

