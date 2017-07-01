Le fidanzate di Temptation Island contro Francesca Barone, la prova in una foto
di Redazione
01/07/2017
Le fidanzate di Temptation Island contro Francesca Barone? Una foto sarebbe a prova che tra donne non vige proprio l'armonia. La ragazza a quanto pare non ha trovato il supporto delle altre fidanzate all'interno del reality che mette alla prova i sentimenti. La colpa di tutto sarebbe proprio delle parole dette al fidanzato Ruben, troppa crudeltà nei confronti di un ragazzo innamorato? Temptation Island è entrato nel ormai nel vivo del reality e alcune coppie potrebbero lasciarsi molto presto. Secondo alcune anticipazioni sembrerebbe che Riccardo Gismondi e Camilla Mangiamelo abbiano ceduto alle provocazioni della gelosia, tanto che l'ex tronista ha deciso di chiedere il falò di confronto con la sua fidanzata. In questo contesto però rientrano anche Francesca Barone e il fidanzato Ruben Invernizzi. La coppia più chiacchierata della settimana è riuscita a creare degli schieramenti di parte anche tra le fidanzate di Temptation Island. Alcuni rumors infatti parlando di guerra fredda tra le ragazze del reality show, ma la conferma però è arrivata nel corso delle passate ore grazie a una foto. Le fidanzate di Temptation Island dunque avrebbero deciso di escludere dal gruppo Francesca Barone? Le fidanzate di Temptation Island contro Francesca Barone? La ragazza a quanto pare ha messo in atto degli atteggiamenti che non sono piaciuti al pubblico e neanche alle altre fidanzate. Il rumors di un ipotetico schieramento è stato confermato da una foto postata su Instagram da Selvaggia Roma, dalla quale è esclusa proprio Francesca Barone. Lo scatto è accompagnato anche da una dolce dedica: "Sauvage!! Sono stata per voi un punto di riferimento simpatico e pieno di vita. E voi siete state lo stesso per me. Siete uniche! Vi adoro carissime".
