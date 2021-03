Grande successo di Elodie come presentatrice a Sanremo

La seconda serata del Festival di Sanremo ha avuto come conduttrice, accanto ad Amadeus, la cantante Elodie, che in precedenza aveva partecipato a due edizioni. Per la 31enne cantante romana, figlia di madre francese, è stata una serata importante, nella quale ha mostrato ottime doti, oltre a quelle del canto, ed ha sfoggiato degli abiti molto belli.

L’altra veste di Elodie

La cantante Elodie in passato aveva lavorato come modella ed aveva anche partecipato ad una edizione di “X Factor”, venendo però eliminata nelle fasi iniziali della trasmissione. La svolta della sua carriera è avvenuta nel 2015 quando è stata protagonista del talent condotto su Canale 5 da Maria De Filippi “Amici” nel quale ottenne il secondo posto in classifica, e ebbe una storia con un altro partecipante al programma, Lele Esposito, che dopo una serie di tira e molla tra i due si è interrotta in modo definitivo dopo due anni. Elodie, che dall’estate del 2019 è fidanzata con Marracash, dopo la trasmissione ha decisamente svoltato sulla strada del successo, con tutte le sue canzoni che sono conosciute da tutti e sono divenute delle hit di successo. In questa occasione è tornata a Sanremo in veste di conduttrice.

Il successo sul palco dell’Ariston

Elodie ha esordito nella seconda serata del festival nelle vesti di “co-conduttrice” e questo ha rappresentato la classica “ciliegina sulla torta” di un anno da incorniciare, iniziato proprio con la sua esibizione, come cantante, sullo stesso palco, nella scorsa edizione, la prima condotta da Amadeus. La canzone che ha interpretato in quell’occasione, “Andromeda” si era piazzata al settimo posto, entrando in questo modo nella top ten, e confermando il buon risultato ottenuto all’esordio, nel 2017, quando aveva conquistato l’ottavo posto. Nel corso del 2020 poi Elodie ha avuto grande successo anche con il suo album intitolato “This is Elodie“, che le ha permesso di diventare una delle interpreti più famose dell’indie al femminile. Il successo come presentatrice di Elodie ha dei precedenti altrettanto famosi come quello di Emma Marrone, che dopo aver vinto l’edizione 2012 del festival, torna nel 2015 a fianco del presentatore Carlo Conti. In quell’edizione era presente, sempre come presentatrice, anche Arisa, che aveva vinto, interpretando la canzone “Controvento”, l’edizione del 2014. In precedenza, nel 1994, in una delle edizioni della manifestazione sanremese condotta da Pippo Baudo, a salire sul palco nel ruolo di presentatrice era stata Anna Oxa, che aveva vinto il festival nel 1989 cantando, insieme a Fausto Leali il grande successo, intitolato “Ti lascerò”. La prima di tutte è stata però Nilla Pizzi, vincitrice delle prime due edizioni, nel 1951 e nel 1952, che salì sul palco in veste di madrina – conduttrice nel 1981 in occasione dei 30 anni dal suo primo successo.