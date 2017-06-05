Gruppo Intesa San Paolo Lavora con noi: posizioni aperte, info candidature e cv
di Redazione
05/06/2017
Il Gruppo Intesa San Paolo, frutto della fusione di Banca Intesa e San Paolo IMI e di conseguenza il gruppo bancario più importante in Italia, ha postato nella sezione del sito ufficiale Lavora con noi alcune posizioni aperte pronte per essere occupate da chi sta cercando una opportunità di lavoro: quali sono e tutte le informazioni sulle candidature riguardo stage e assunzioni a tempo determinato e indeterminato e come inviare il proprio curriculum vitae per le varie offerte di lavoro. Per iniziare la ricerca, bisogna collegarsi al sito ufficiale del Gruppo Intesa San Paolo e cercare la sezione Lavora Con Noi. Qui si scopriranno tutte le opportunità di lavoro in banca e nelle altre società del gruppo. In questo momento sono presenti 29 annunci di posizioni aperte e il più recente si riferisce all’opportunità di stage presso la Divisione Insurance, esattamente per un Supporto Comunicazione Interna. I requisiti per le candidature sono la laurea o il master in Scienze della Comunicazione o in discipline letterarie conseguiti da non più di 12 mesi, capacità di scrivere testi online e offline e conoscenza del pacchetto Office. Altra possibilità di occupazione è per un Supporto Presidio Elaborazioni di Portfolio: requisiti specifici sono gli stessi di cui sopra, con la differenza che la laurea o il master devono essere in discipline economiche o finanziarie o Ingegneria Gestionale, oltre ad avere conoscenze e competenze specifiche su principi contabili e di bilancio. La sede lavorativa è a Milano e la durata del tirocinio formativo è di sei mesi, più un rimborso spese. Ci sono anche offerte di lavoro nel Gruppo anche a tempo indeterminato, ad esempio le posizioni di Gestore della Filiale Online con sedi di lavoro a Roma e Firenze e di Gestore/Consulente Finanziario (sedi di lavoro in tutta Italia, ma inizialmente solo Roma, Milano e Torino). Sono ricercati anche agenti commerciali con partita IVA di età tra i 25 e i 35 anni. Pere candidarsi bisogna inviare il CV: di seguito, ecco le modalità. Per candidarsi basta visionare i vari annunci con le proposte e i requisiti richiesti per ciascuna posizione. Chi é intenzionato a mandare la propria candidatura, può sfruttare la funzione Invio Curriculum, sempre dalla sezione Lavora Con Noi del sito ufficiale del Gruppo Intesa San Paolo. Basta registrarsi compilando il form e indicando i dati personali: la registrazione è finalizzata ad inviare il CV e ad aggiornarlo se necessario. I documenti inviati verranno raccolti dal programma e immagazzinati in una banca dati. Da qui, verranno selezionati i candidati che possiedono le doti richieste per ricoprire le varie posizioni aperte per l’ultima fase, ovvero quella del colloquio con i responsabili di linea e gli specialisti HR.
Articolo Precedente
Programma Affiliazione Amazon, come funziona? Guadagni e opinioni
Articolo Successivo
Epidemia morbillo, casi aumentati in Italia: le fasce a rischio contagio
Redazione