I fantasmi di Portopalo fiction con Beppe Fiorello: anticipazioni, trama, cast e data di inizio

I fantasmi di Portopalo è la nuova fiction di Rai1 con Beppe Fiorello basata sui fatti accaduti realmente durante la Strage di Natale. La serie tv si compone di due episodi e la data di inizio è il 20 febbraio 2017. Importante il cast scelto per dare vita ai personaggi del libro scritto da Giovanni Maria Bellu. La trama del romanzo I fantasmi di Portopalo non è pura invenzione il giornalista infatti ha vissuto in prima persona il naufragio della F174 nel 1996 in cui morirono 300 clandestini.

L’attore Beppe Fiorello si conferma ancora una volta come unico interprete assoluto e per lui si tratta di un ruolo molto difficile, la strage navale del 24-25 dicembre infatti è la più grande dalla fine seconda guerra mondiale insieme al naufragio di Lampedusa del 2013. Le anticipazioni della fiction sono state svelate solo in parte, tutto inizia quando Saro Ferro uno dei pescatori di Portopalo trova le reti gli effetti personali di un ragazzo che ha l’età di sua figlia.

Da quel momento è pervaso dai sensi di colpa e ha intenzione di squarciare il velo di omertà, denunciando situazioni poco chiare. Sarà aiutato da Giuseppe Battison che interpreta il giornalista Giacomo Sanna. Nel cast di I Fantasmi di Portopalo ci sono anche anche Roberta Caronia (nei panni di Lucia la moglie di Saro), Angela Curri (Bea di Braccialetti Rossi), Bayga Lankapura, Rosario Minardi, Fulvio Emanuele e Jessica Rinaldi, i cui ruoli non sono ancora stati resi noti. Nei prossimi giorni restate sintonizzati sul nostro sito per nuove anticipazioni sulla trama della fiction con Beppe Fiorello.