Una Vita, Anticipazioni puntata completa 15 Febbraio: il segreto di Lourdes

di Redazione 14/02/2017

Pronti per le nuove Anticipazioni della soap Una Vita? Se volete conoscere cosa accadrà nel corso della puntata di mercoledì 15 febbraio, in onda come sempre su Rete 4 al solito orario pomeridiano, allora non vi resta che mettervi comodo e leggere il resto dell'articolo. Ci attende infatti una trama ricca di colpi di scena a Una Vita proprio adesso che Teresa sembra aver ricordato parte del suo passato controverso e Lourdes sarà vittima di un brutto incidente che la porterà, in fin di vita, a rivelare un suo intimissimo segreto. Di cosa si tratterà mai? Ecco le anticipazioni! Anticipazioni Una Vita, puntata mercoledì 15 Febbraio 2017 La puntata Una Vita del 15 febbraio promettere di tenerci incollati al televisore per tutto il tempo. Come ci rivelano infatti le anticipazioni della soap di rete 4, nel corso del prossimo episodio Lourdes, che è cadute dalle scale procurandosi gravissime ferite, lesioni alla testa e alla delicata colonna vertebrale, sarà purtroppo a letto quasi in fin di vita: il suo destino è appeso al filo ma lei, nel frattempo, sarà tormentata da qualcos'altro. La donna infatti rivelerà un terribile segreto che riguarda la sua vita passato: confessa infatti di aver finto 5 anni fa di essere morta soltanto per stare col suo amante ed è per questo che adesso è tornata in paese. Lui però si trova in carcere ed ha bisogno di denaro per uscire. Nel corso della puntata di Una Vita di mercoledì 15 Febbraio poi Maria Luisa ascolterà tutto di nascosto e scoppierà a piangere sentendo le parole della madre. Ramon, arrabbiato, promette comunque di non dire nulla alla figlia che invece sa già tutto. Delicata ancora la situazione di Teresa. Le Anticipazioni ci rivelano che la trama di oggi non finisce qui perchè Teresa, avendo riconosciuto in Fabiana la domestica che da piccola le cantava la ninna nanna, si arrabbierà con lei con una reazione talmente violente da preoccupare la donna. Quest'ultima andrà così a raccontare tutto alla perfida Cayetana. Seguiteci per scoprire le prossime anticipazioni di Una Vita!

