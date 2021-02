Lady Gaga ritrova i suoi due cani smarriti

Una vicenda che ha fatto molto parlare in queste ultime ore, quella legata ai cani di Lady Gaga smarriti. Infatti, il dog sitter della celebre cantante, Ryan Fischer, mentre era a passeggio con i bulldog francesi della pop star, è stato colpito da un rapitore che si è impossessato degli animali.

La cantante, attualmente in Italia, è stata letteralmente sotto choc appena ha saputo la notizia. Ridotta la mobilità aerea a causa delle restrizioni Covid, non ci ha pensato due volte a promettere una ricca ricompensa per chi potesse darle informazioni su colui che si fosse indebitamente impossessato dei suoi cani.

In base a quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, nella serata di mercoledì 24 febbraio sarebbe accaduta la vicenda. Il dog sitter era a passeggio a Hollywood in compagnia degli animali, a cui la cantante è particolarmente affezionata.

Alla fine, dopo tante ricerche e soprattutto preoccupazione per la cantante, i due bulldog francesi sono tornati a casa. Stanno bene, anche se ancora non si conosce l’identità dei rapitori sui quali sta indagando la Polizia in America.

La cosa più importante per Lady Gaga è aver ritrovato Koji e Gustav, ritrovati in seguito all’aggressione subita dal dog sitter con dei colpi di pistola. La ricompensa promessa da Lady Gaga a chi avesse potuto ritrovare o dare indizi sui suoi cani è stata di 500mila dollari.

Una donna ha consegnato al commissariato di Polizia di Los Angeles i due cani in ottime condizioni. Probabilmente chi li ha rapiti se ne è comunque preso cura, seppur si è trattato di poche ore di lontananza da casa per i due animali.

Nel momento in cui le autorità hanno avvertito Lady Gaga, in Italia per le riprese di un film su Gucci, la stessa si è lasciata andare ad un pianto liberatorio, segno di grande preoccupazione vissuta.

La donna che ha portato i cani alla Polizia non sembra essere minimamente coinvolta nella vicenda, anche se non è ben chiaro come ne sia entrata in possesso.

Per quanto concerne invece il dog sitter, Ryan Fischer, come visto nel video diffuso in rete, è stato aggredito a colpi di pistola semiautomatica. Non è in pericolo di vita a Lady Gaga, attraverso un post sui social, lo ha voluto comunque ringraziare per la cura che si è sempre preso dei suoi cani speciali.