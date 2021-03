Suzuki sponsorizza il Festival di Sanremo con la sua Hybrid

La Suzuki è lo sponsor ufficiale dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo. Per la casa giapponese di Hamamatsu si tratta della 5° sponsorizzazione consecutiva della grande manifestazione italiana e quest’anno con le particolari condizioni dettate dalla pandemia la sponsorizzazione richiama la sostenibilità ambientale con vetture Hybrid.

Una sponsorizzazione che guarda all’ambiente

Con la prima serata in onda ieri dal palco dell’Ariston è iniziata la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Il famoso teatro della Città dei fiori è rientrato in attività per la kermesse canora più famosa e la Suzuki ha voluto confermare la sua sponsorizzazione, legandola al lancio della sua nuova vettura ibrida. Questa vettura ha un motore termico abbinato al motore elettrico più ecologico realizzato dalla casa giapponese maggiormente sostenibile per l’ambiente. Una tecnologia molto semplice che consente un facile scambio tra le modalità di alimentazione e anche una ricarica della batteria del motore elettrico più facile rispetto alle versioni precedenti. Nell’ambito della sponsorizzazione Suzuki sarà protagonista anche dei due spettacoli televisivi che precedono e seguono la trasmissione e per questo sono stati girati degli spot in cui verranno mostrate la “Vitara Hybrid 1.4 Boosterjet 4WD” e la “Ignis Hybrid 1.2 Top”, che sono in rampa di lancio ed alla cui guida si sono alternati i conduttori Valeria Graci, Giovanna Civitillo e Giovanni Vergna.

Un festival diverso a causa della pandemia

Le esigenze legate alla sicurezza in questo periodo di pandemia, hanno portato all’organizzazione di un Festival di Sanremo diverso, senza pubblico in sala e con misure di sicurezza molto severe. Confermati sia il conduttore, Amadeus, che la sua “spalla”, Rosario Fiorello, i protagonisti della scena sul palco dell’Ariston restano comunque i cantanti, sia quelli in gara che quelli presenti in veste di ospiti, come Achille Lauro, che già nella prima serata ha sfoggiato un look stravagante. L’apertura è stata riservata alla canzone vincitrice della scorsa edizione, Fai Rumore, ed al suo interprete, Diodato, poi si sono susseguiti altri ospiti importanti come Loredana Bertè ed il centravanti del Milan, Ibrahimovic, che ha scherzato con Amadeus e Fiorello, entrambi di fede interista. Come sempre l’evento ha avuto immediata risposta sui social con molte persone, oltre ai siti ufficiali, che hanno commentato sia le canzoni che gli abiti visti nella prima serata. Un festival all’insegna dell’innovazione e con una app dedicata per il voto che designerà la canzone vincitrice.