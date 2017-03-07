Isola dei Famosi 2017 Gossip Naufraghi: Eva Grimaldi gelosa di Imma, lo scontro con Giulia Calcaterra
di Redazione
07/03/2017
I naufraghi dell'Isola dei Famosi 2017 non riesco a trovare la serenità, le tensioni aumentano sempre di più alimentando il mondo del gossip... Al centro delle nuove news sul reality troviamo Eva Grimaldi gelosa di Imma Battaglia... Sembrerebbe che l'attrice non sia riuscita proprio a controllarsi animando così un nuovo scontro con Giulia Calcaterra.
Isola dei Famosi 2017 Gossip, Eva Grimaldi gelosa: Le spezzo le gambeSull'Isola dei Famosi 2017 la tensione arriva veramente alle stelle... Imma Battagli non avrebbe passato proprio una bellissima settima, l'attivista politica ha più volte dichiarato di aver parlato con Raz Degan cercando di calmare gli animi senza ottenere nulla. Nel frattempo la gelosia di Eva Grimaldi però sembra aver toccato il tetto massimo, prima con Degan e ora con Giulia Calcaterra. Cosa starà succedendo tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia? La Calcaterra prima della prova della settimana si era lamentata della possibilità di rimanere l'unica donna sull'Isola dei Famosi 2017, tanto che Imma Battaglia aveva ironizzando affermando che comunque lei sarebbe rimasta a farle compagnia. A questo punto Eva Grimaldi è esplosa affermando: "Si così le spezzo le gambe, farà la prova in carrozzella", fortunatamente gli animi sono alleggeriti con il canto di Samantha De Grenet sulle note di Gelosia dei Dirotta Su Cuba.
Isola dei Famosi 2017 Giulia Calcaterra rumors, Diego Dario in trasmissione con Alessia Marcuzzi?Giulia Calcaterrà una calamita vivente per i guai? Sembrerebbero infatti aumentare per l'ex velina le situazioni disdicevoli, soprattutto per quanto riguarda il fronte dei sentimenti. L'ex velina ha infatti mandato un messaggio al suo fidanzato dicendo che non crede a quello che dicono i giornali, anche se se non ha avuto ancora modo di vedere in prima persona cosa abbiano scritto. Per questo motivo la Calcaterra ha detto a Diego Dario di voler parlare con lui quando tornerà in Italia dopo l'Isola dei Famosi 2017. Tra i due potrà tornare a breve il sereno o, nonostante le ultime dichiarazioni a favore della fidanzata, Diego Dario continua a credere che sia successo qualcosa tra Giulia Calcaterra e Simone Susinna? Alcuni rumors attorno al programma però voglio proprio Diego Dario tra gli ospiti di Alessia Marcuzzi stasera al reality...
