Jin dei BTS con i Coldplay sul palco di Buenos Aires per “The Astronaut”

Jin dei BTS sarà live con i Coldplay a Buenos Aires: al concerto della band inglese per la prima volta dal vivo “The Astronaut”, il nuovo singolo scritto insieme.

Jin e i Coldplay, la collaborazione tra colossi del pop contemporaneo a Buenos Aires

Jin dei BTS canterà per la prima volta il suo singolo da solista, intitolato The Astronaut, al prossimo concerto dei Coldplay. La band inglese affiancherà il vocalist dei BTS il 28 ottobre a Buenos Aires.

L’annuncio della partecipazione di Jin arriva su Twitter con un comunicato ufficiale dell’etichetta discografica dei BTS, che solo qualche giorno fa ha annunciato l’imminente partenza dell’artista per il servizio militare, prevista per la fine del mese di ottobre.

Il concerto si terrà il giorno 28 ottobre presso l’Estadio River Plate di Buenos Aires, inizierà alle ore 19.00 locali (mezzanotte in Italia), alcune ore dopo il rilascio ufficiale del singolo The Astronaut, scritto da Jin con i Coldplay, che i fan ascolteranno dal vivo per la prima volta proprio in occasione del concerto.

Il concerto dei Coldplay con Jin dei BTS verrà proiettato al cinema

La performance verrà proiettata in live in oltre 3500 cinema siti in più di 75 paesi. La proiezione si svolgerà il 28 ottobre nei cinema nordamericani e latino americani e il 29 ottobre nel resto del mondo (a causa delle differenze di fuso orario).

La proiezione dal vivo del concerto dei Coldplay con Jin a Buenos Aires è un evento storico, in quanto si tratta della prima trasmissione cinematografica mondiale dal vivo di un concerto dell’America Latina.

Un elenco completo dei cinema in cui sarà possibile guardare dal vivo il concerto è già consultabile su www.cosplaycinema.live, sullo stesso sito sono inoltre disponibili all’acquisto i biglietti dello spettacolo al cinema, mentre i biglietti del concerto dei Coldplay a Buenos Aires, non ancora sold out, sono acquistabili sul sito ufficiale della band inglese.

Il nuovo singolo di Jin dei BTS: The Astronaut

BigHit Music conferma su Twitter la collaborazione tra Jin dei BTS e i Coldplay, il poster pubblicato sul profilo ufficiale dell’etichetta discografica rivela il titolo del nuovo singolo: The Astronaut.

The Astronaut segna la seconda collaborazione tra il gruppo inglese e la band coreana: i due fenomeni del pop contemporaneo hanno unito le forze già nel 2021, rilasciando la hit internazionale My Universe.