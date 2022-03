Konami: il futuro di Pro Evolution Soccer è arrivato, tutte le info

Quando si parla di videogiochi a tema sportivo, l’attenzione degli appassionati viene immediatamente catturata da due titoli, baluardi del panorama di riferimento: Pro Evolution Soccer e Fifa. Il dibattito tra i fan dei due videogames è, a tutt’oggi, accesissimo. Mentre l’ultimo è sviluppato da Electronic Arts, Pro Evolution Soccer viene rilasciato annualmente da Konami che, qualche giorno fa, avrebbe potuto rivelare il futuro del gioco, attraverso la registrazione di un nuovo marchio.

Il futuro di Pro Evolution Soccer, tutte le info

Che si tratti di un’evoluzione dell’iconico titolo o di un videogame completamente diverso, è ancora tutto da vedere. In ogni caso, recentemente Konami ha registrato un nuovo trademark: Pro Powerful Soccer, decisamente simile al nome del loro videogame più evocativo. Registrato sul sito dell’EUIPO, ossia dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale l’11 marzo scorso, su Pro Powerful Soccer non sono emersi ulteriori dettagli. Il titolo è stato incluso nelle categorie dei software da gioco elettronici e dei “gaming services”.

Trattasi di un insieme che racchiude i servizi online in generale e che, per questo, potrebbe portare Pro Powerful Soccer ad essere una piattaforma online o un multiplayer tradizionale. Konami non è estranea ai cambi di denominazione, avendo già rilasciato Pro Evolution Soccer, nelle sue ultime versioni, sotto il nome di eFootball. Appassionati e addetti ai lavori non sono ancora certi se si tratterà di una nuova serie spin-off con modalità di gioco non convenzionali o, come detto, di un’evoluzione diretta del celeberrimo videogame calcistico. Ai gamer di tutto il mondo, dunque, non resta altro che attendere ulteriori informazioni da parte dello storico sviluppatore e, nel mentre, di godere degli avvincenti titoli passati messi a disposizione da Konami nel corso degli anni, nell’auspicio che Pro Powerful Soccer si riveli all’altezza o, perché no, migliore dei videogame ad esso precedenti.