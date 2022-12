Lana Del Rey annuncia il nuovo album e rilascia il primo singolo

Lana Del Rey annuncia il suo nuovo album: “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” e rilascia il primo singolo del disco.

Lana Del Rey annuncia il nuovo album

Lana Del Rey ha annunciato il suo nuovo album, intitolato “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, e ha rilasciato il primo singolo omonimo al disco.

L’annuncio arriva dopo che la cantautrice ha recentemente anticipato il nono album in studio della sua carriera. In un’intervista con HOLA TV, Del Rey ha detto: “Non vi dirò quando uscirà, ma posso dire che farò un annuncio a riguardo il 7, quindi quanto manca, un settimana? Sette giorni? Sono molto emozionata”.

“Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”: rivelate la copertina e la data di uscita

Ulteriori i dettagli sul nuovo album di Lana Del Rey, “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, sono arrivati con la condivisione dell’artwork per la copertina del disco, pubblicato sui profili social della cantautrice. Sono state poi rese note anche le copertine alternative dell’album, per un totale di quattro versioni differenti del prossimo disco di Lana Del Rey.

Confermata anche la data di uscita del nono disco di Lana Del Rey: il 10 marzo 2023. I fan possono comunque già preordinare l’album “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”.

Dalla condivisione della copertina del disco, si possono conoscere anche i collaboratori di Lana Del Rey che hanno lavorato con lei al disco: i produttori Jack Antonoff, Drew Erickson, Zach Dawes, Mike Hermosa, Benji; e gli artisti dei feat. del disco Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis e Syml. A curare il sound engineering Michael Harris, Dean Reid e Laura Sisk.

Fuori il primo singolo del nuovo disco di Lana Del Rey

La cantautrice ha anche rilasciato la title track di “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, scritta da lei stessa e da Mike Hermosa. Il brano è stato prodotto da Del Rey, Jack Antonoff, Drew Erickson e Zach Dawes. Il titolo è lo stesso dell’album, quindi “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”.

Lana Del Rey torna alla musica dopo aver collaborato con Taylor Swift nell’album “Midnights”, rilasciato lo scorso mese. La canzone di Taylor Swift ft. Lana Del Rey si intitola “Snow On The Beach”.