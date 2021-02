Superman & Lois, la nuova serie debutta negli Stati Uniti: quando arriverà in Italia?

Superman & Lois è la nuova serie dell’Arrowverse dedicata a Superman che ha fatto il suo debutto sull’emittente statunitense The CW lo scorso 23 febbraio. Annunciata alla fine del 2019, quando The CW confermò l’accordo con la DC, la serie televisiva ha per protagonisti Tyler Hoechlin (nei panni di Superman) ed Elizabeth Tulloch, che interpreta invece la giornalista Lois Lane. La firma sulla serie è di Todd Helbing, ex sceneggiatore di The Flash, il quale ha già spiegato ai fan del supereroe della DC Comics di aspettarsi una serie diversa dalle altre.

La trama di Superman & Louis

Di cosa parla la serie televisiva Superman & Louis? Clark e Lois saranno chiamati a fare i conti con l’essere genitori di due figli, Jonathan e Jordan, come ci ha rivelato Crisis on Infinite Earths, il sesto evento annuale dell’Arrowverse crossover. Stress da lavoro e curiosità nel veder crescere i propri bambini saranno i due sentimenti che governeranno le azioni di Lois e Clark, due genitori speciali. La domanda che tutti si staranno chiedendo è: Jonathan e Jordan avranno ereditato del tutto o anche solo in parte i superpoteri del padre? Per saperlo non resta che seguire gli aggiornamenti della serie, o meglio, aspettare quando sarà disponibile anche nel nostro Paese.

Quando arriverà Superman & Lois in Italia?

L’arrivo in Italia della nuova serie Superman & Lois è prevista per la fine di quest’anno (2021). Sarà trasmessa su Premium Action, canale disponibile su Premium accedendo a Infinity, la piattaforma di streaming on demand del gruppo Mediaset. In alternativa, Premium Action è disponibile anche nel bouquet dei canali di Sky Italia. Su Action vengono trasmessi tutte le altre serie televisive firmate dalla DC Comics, come ad esempio Batwoman, Supergirl e The Flash. Per il momento, l’emittente statunitense The CW ha stretto un accordo con la DC per la messa in onda di quindici episodi durante la prima stagione, ma è prevedibile come nel breve-medio termine possa essere avanzata una nuova richiesta inerente i nuovi episodi per la seconda stagione.