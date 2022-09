GF VIP 7 anticipazioni puntata stasera giovedì 29 settembre: chi viene eliminato e nomination

Il Grande Fratello VIP 7 torna con il suo quarto appuntamento televisivo in occasione di stasera, giovedì 29 settembre del 2022, con una puntata che si annuncia essere sicuramente molto importante; la quarta puntata del GF VIP 7, condotto da Alfonso Signorini, avrà tanto da raccontare, soprattutto per quel che concerne Giovanni Ciacci, che racconterà del suo HIV e di essere sieropositivo, e degli altri concorrenti della casa del Grande Fratello VIP 7. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito delle anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 29 settembre, del GF VIP 7, quali saranno le nomination e gli eliminati.

Grande Fratello VIP 7, anticipazioni puntata 29 settembre: le nuove simpatie nate nella casa

La quarta puntata del Grande Fratello VIP 7, a dieci giorni dall’inizio del programma condotto da Alfonso Signorini, ha già tanto da raccontare, dal momento che i concorrenti della casa hanno iniziato a conoscersi e a raccontare tanto di se stessi. Se, nelle prime puntate, è nato l’astio tra Ginevra Lamborghini e Sofia Giaele De Donà, che ha raccontato della lite che c’è stata tra Ginevra Lamborghini e sua sorella Elettra Lamborghini, sono nate anche le prime simpatie all’interno della casa, di cui si parlerà nella puntata di stasera 29 settembre del 2022.

In particolar modo, sembra essere nato un interesse proprio tra Ginevra Lamborghini e Antonio Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez; il secondo sembra essere molto intimorito dal cognome di Ginevra, temendo soprattutto l’interesse della stampa e dei giornali di gossip e avendo cercando di limitare, quanto più possibile, le chiacchiere su Belen Rodriguez.

GF VIP 7: Giovanni Ciacci primo sieropositivo con HIV e il ritorno di Adriana Volpe

Altro tema particolarmente importante, che sarà affrontato nel corso della puntata di stasera giovedì 29 settembre del 2022, riguarderà Giovanni Ciacci. Lo stylist e personaggio televisivo italiano è il primo concorrente sieropositivo e con HIV nella storia del Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini ha già annunciato che si parlerà della malattia di Giovanni Ciacci e si farà informazione a proposito delle condizioni di quest’ultimo.

In studio interverrà anche Adriana Volpe, che nell’edizione del GF VIP 6 è stata opinionista e che, in occasione della puntata di stasera giovedì 29 settembre 2022 interverrà nelle vesti di grande e storica amica di Giovanni Ciacci. Quest’ultimo si racconterà attraverso la sua infanzia, le sue passioni e il suo successo in televisione, facendo cenno – naturalmente – anche all’HIV.

GF VIP 7 anticipazioni puntata stasera 29 settembre: nominati e chi viene eliminato

A proposito delle anticipazioni della puntata di stasera 29 settembre, il GF VIP 7 conoscerà i primi meccanismi ufficiali relativi a chi viene eliminato dalla casa del Grande Fratello VIP 7. I concorrenti in nomination sono Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Marco Bellavia, Daniele Del Moro, Edoardo Donnamaria e Sofia Giaele De Donà; tuttavia, i concorrenti non sanno che chi otterrà più voti non sarà eliminato, ma otterrà un’immunità. Le anticipazioni prevedono che Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi sono le maggiormente preferite dal pubblico, seguite da Sofia Giaele De Donà. Chi sarà meno votato non sarà eliminato ma andrà in nomination.