Lucca Comics 2022: programma del 30 ottobre, gli eventi da non perdere

Terzo giorno del Lucca Comics & Games: dagli incontri con i più gradi fumettisti alla live di Nitro, passando per le anteprime di serie attesissime, ecco il programma del 30 ottobre e gli eventi da non perdere.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Alle 11:00 presso il Teatro del Giglio è previsto l’incontro con i protagonisti della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, disponibile su Prime Video. Presenti Cynthia Addai-Robinson, Ismael Cruz Cordova e Sophia Nomvete.

A seguire, alle 14:00 presso il Cinema Astra, saranno proiettati sul grande schermo i primi due episodi della serie.

Milo Manara

Alle ore 14:30 presso la chiesa San Giovanni, sarà possibile incontrare il Maestro Milo Manara e ascoltare il racconto della sua vita tra fonti di ispirazione e progetti futuri. Tra i più attesi lavori in agenda di Milo Manara l’adattamento a fumetti del romanzo di Umberto Eco: Il Nome della Rosa, che sarà pubblicato nel 2023.

Spider-Man

Alle ore 16:30 presso l’Auditorium San Girolamo, Panini Comics tiene un incontro su Marvel Comics a cui parteciperà C.B. Cebulski, editor-in-chief di Marvel; John Romita Jr., il disegnatore di Spider-Man; e Marco M. Lupoi, direttore editoriale di Marvel Italia Panini Comics.

Tema centrale dell’incontro non solo il passato dell’uomo-ragno ma anche il futuro del Marvel Universe.

Norihiro Yagi: incontro a tu per tu

Alle ore 17:30 presso il Salone del Vescovado, un selezionato numero di fan incontrerà Norihiro Yagi, autore di Ariadne in The Blue Sky e Claymore.

Per partecipare all’incontro è necessaria una prenotazione presso il padiglione Star Comics.

Star Wars: Andor

Alle ore 18:00 presso il Cinema Astra sarà presentato al pubblico l’episodio 8 della serie Andor, disponibile su Disney+. A seguire, l’incontro con la protagonista Denise Gough (Dedra Meero). Sono inoltre programmate ulteriori sorprese per i fan dell’universo Star Wars.

Giorgio Vanni in concerto

Sul palco del Lucca Comics anche uno degli ospiti sempreverdi del Festival: Giorgio Vanni. Le canzoni che hanno segnato l’infanzia di molti, come le sigle di DragonBall, Pokemon e One Piece, potranno essere ascoltate in live alle ore 18:00 presso la Music & Comics Arena.

Diabolik

Alle ore 21:00 nell’Auditorium San Francesco si celebrano i 60 anni dalla pubblicazione del primo numero di Diabolik. Con l’Audible Original Diabolik per la prima volta il fumetto si trasforma in una serie audio.

Le voci dei protagonisti, Diabolik (Francesco Venditti), Eva (Myriam Catania) e Ginko (Claudio Moneta), saranno protagoniste di una performance fatta di musiche e letture, a cui parteciperà anche Giuseppe Palumbo, storico fumettista di Diabolik.

Nitro in concerto

Alle ore 21:00 inizia la League of Legends Night sul palco della Music & Comics Arena. Un evento speciale è stato organizzato in occasione delle semifinali dei Worlds di LoL: si tratta del DJ set di Manuelito/Hell Raton, produttore dell’etichetta Machete Empire Records, e per concludere in bellezza il concerto di Nitro, uno dei protagonisti del panorama mio hop nazionale.

Dopo la live di Nitro si potrà assistere alle semifinali dei Worlds grazie ad un Viewing Party Ufficiale, che si protrarrà fino a tarda notte.