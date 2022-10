Midnights: rivelata la tracklist del nuovo disco di Taylor Swift

Taylor Swift torna il 21 ottobre con Midnights, il nuovo disco si compone di 13 tracce i cui titoli sono stati inizialmente tenuti nascosti. A distanza di 13 notti dal rilascio del disco, la tracklist è stata svelata.

Midnights Mayhem With Me: come Taylor Swift ha rivelato la tracklist un titolo alla volta

Taylor Swift, la più grande popstar del mondo, come l’ha definita Vanity Fair, in occasione del rilascio di Midnights, ha deciso di rivelare la tracklist un titolo alla volta, introducendo la serie Midnights Mayhem With Me: ogni lunedì, mercoledì e venerdì Taylor Swift ha pubblicato un video in cui estrae un numero da 1 a 13, svelando il titolo della traccia corrispondente.

Il 6 ottobre, per celebrare le 13 mezzanotti che separano i fan dal nuovo disco di Taylor Swift, sono state rivelate le 5 tracce mancanti che completano la tracklist, ora resa nota in tutte le sue parti.

La tracklist di Midnights: il nuovo album di Taylor Swift

La tracklist completa di Midnights, il nuovo disco di Taylor Swift, è la seguente:

Lavender Haze Maroon Anti-Hero Snow On The Beach You’re On Your Own, Kid Midnight Rain Question…? Vigilante Shit Bejeweled Labyrinth Karma Sweet Nothing Mastermind

Lana Del Ray, Drake, Selena Gomez, The 1975 e altri feat. in Midnights di Taylor Swift

Taylor Swift ha confermato nell’ultimo episodio di Midnights Mayhem With Me una collaborazione nella quarta traccia del disco: Snow On The Beach sarà feat. Lana Del Rey.

Nonostante quello con Lana Del Rey sia l’unico feat. confermato, non si esclude comunque la partecipazione a Midnights di altri artisti: i nomi più gettonati sono Selena Gomez, Lorde, The 1975 e Drake, relativamente a quest’ultima collaborazione erano già circolate voci, poi smentite dai fatti, in vista del sesto album di Taylor Swift: Reputation.

Lavender Haze e Anti-Hero: le tracce di Midnights a cui Taylor Swift ha riservato una spiegazione

Dei 13 titoli che compongono Midnights, Taylor Swift ha riservato una spiegazione soltanto a due: Lavender Haze e Anti-Hero. Che queste tracce siano i singoli del nuovo album oppure semplicemente canzoni di cui l’artista va particolarmente fiera non è ancora dato saperlo.

Taylor spiega su Instagram di essersi imbattuta nell’espressione Lavender Haze guardando la serie TV Mad Men (2007) e di aver trovato ispirazione nel suo significato:

I looked it up because I thought it sounded cool, and it turns out that it’s a common phrase used in the ’50s where they would just describe being in love. Like, if you were in the lavender haze, then that meant that you were in that all-encompassing love glow — and I thought that was really beautiful.

Anti-Hero, al contrario, non sarà una canzone d’amore: il tema prevalente sembra siano le insicurezze dell’artista e gli aspetti che odia di sé. Taylor Swift ha rivelato infatti di essere stata particolarmente onesta nella scrittura di questo pezzo:

I really don’t think I’ve delved this far into my insecurities in this detail before. You know I struggle a lot with the idea that my life has become unmanageably sized, and not to sound too dark, I just struggle with the idea of not feeling like a person.

Dove ascoltare Midnights di Taylor Swift, in uscita il 21 ottobre

Midnights di Taylor Swift sarà poi disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme streaming.

Il sito più adatto da cui preordinare una copia fisica del nuovo disco di Taylor Swift, Midnights, è Universal Music Italia; è comunque possibile acquistarlo anche su Amazon. Sono disponibili anche vinili.