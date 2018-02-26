Mobile World Congress 2018: presentati gli smartphone Nokia

Nokia è tornata. Al Mobile World Congress 2018 il colosso finlandese ha presentato 1 feature phone e 4 smartphone. L'evento ha eclissato persino le presentazioni dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+.

Nokia 8 Sirocco

Nokia 8 Scirocco è il top di gamma della nuova linea di smartphone. La scocca è costituita in acciaio in ossidabile (più solido dell'alluminio serie 6000) e monta il 3D Corning Gorilla Class 5 che resiste ad urti e cadute improvvise. Il display di Nokia 8 Scirocco edge-to- edge pOLED 2K da 5,5 pollici è curvo e i bordi sono più sottili, per un profilo compatto. Le specifiche tecniche sono quelle più interessanti: SoC Qualcomm Snapdragon 835, 6 GB di RAM, memoria interna 128 GB, doppia fotocamera posteriore da 12 + 13 Mpixel, zoom ottico 2x, ricarica wireless, sistema operativo Android One (Android 8.1 Oreo). Il prezzo di mercato è di 799,99 euro e sarà lanciato a fine aprile.

Nokia 7 Plus

Posizionato nella fascia media può essere un top di gamma perché combina hardware ottico e algoritmi di imaging che catturano tutti i momenti “true to life”. Il comparto fotografico è uguale a quello del Nokia 8 Sirocco. Il display è 18:9 Full HD+ da 6 pollici mentre il SoC è lo Snapdragon 660, completano le specifiche tecniche 3-4 GB di RAM e memoria interna da 32-64 GB. Anche Nokia 7 plus uscirà sul mercato ad aprile e sarà venduto ad un prezzo consigliato di 399 euro.

Nokia 6

Il nuovo Nokia 6 è un prodotto con più funzionalità rispetto al predecessore e la struttura si presenta ancora più compatta perché costituita da un blocco di alluminio serie 6000 e dal display scolpito 2,5D con Corning Gorilla Glass. Il Nokia 6 monta il SoC Snapdragon 630 di Qualcomm ed è più veloce del modello precedente. Sarà disponibile in Nero/Rame, Bianco/Ferro e Blu/Oro con due configurazioni da 3GB RAM/32GB ROM, oppure da 4GB RAM/64GB ROM ad un prezzo di 279 euro.

Nokia 1

Questo è sicuramente lo smartphone Nokia più economico perché sarà venduto a soli 99 euro nei colori rosso e blu. Nokia 1 ha il sistema operativo Android Oreo (Go edition) ottimizzato per i device con 1GB di RAM.

Nokia 8110

Con questo feature phone Nokia si prepara a fare un salto indietro nel passato di almeno 20 anni. Il telefono infatti si presenta con una forma curva, chiamata a “banana” e la meccanica è intuitiva. Per rispondere e chiudere le chiamate si fa scorrere lo sportello. Nokia 8110 è un telefono affidabile e duraturo, inoltre consente l'accesso all'app store e ai social network e permette l'invio e la ricezione di mail. Sarà disponibile nei colori Nero e Giallo e verrà venduto al prezzo di 89 euro da maggio.