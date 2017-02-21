Lavori più pagati Febbraio 2017: lista delle professioni più remunerative

Quali sono iin Italia? E’ una domanda a cui tutti cercano una risposta, per capire che occupazione cercare per guadagnare di più. Di seguito, ecco ladellein Italia a: attualmente, l’offerta di lavoro è rarefatta, come non significa che queste professioni non possano risultare le più pagate per sempre. Le statistiche dihanno fatto stilare agli esperti la classifica deidel momento, ma già dal prossimo mese può cambiare tutto. Prima di conoscere ladellepiùin Italia, perché non concentrarsi sulle proprie passioni e renderle delle professioni retribuite? E’ certo che no si troveranno medici, avvocati, architetti, notai, magistrati perché hanno un iter e una storia che non li farà mai sprofondare. Ladeidiparte dal basso, dallo: gestisce le spedizioni in tutto il mondo e per le ditte esterne. E’ una occupazione che ha preso il via grazie all’e-commerce. Fondamentale l’inglese e la conoscenza delle leggi dei paesi in cui si deve spedire la merce. La paga è 18mila Euro lordi all’anno e sale secondo l’esperienza. Il traduttore e interprete sta tornando in auge grazie al mercato russo, arabo, giapponese e cinese. Si può arrivare a prendere grandi commissioni da 30mila Euro annui lordi. Subito dopo,, ovvero la versione online del responsabile vendite degli e-commerce. Si parte dai 20mila Euro annui lordi, per poi raddoppiare con l’esperienza. Per chi ama sviluppare software e app per tablet e smartphone, ilguadagna dai 20mila ai 40mila Euro lordi l’anno: fondamentali laurea in ingegneria informatica o gestionale e la passione per iOS e Android. Poco meno dell’, altra occupazione che permette di guadagnare dai 30mila Euro lordi l’anno. Anche ilè uno tra i lavori più pagati: dai 20mila Euro lordi annui minimi, ai 32mila lordi. Saper gestire i clienti e cercare di acquisirne di nuovi, oltre all’esperienza, farà guadagnare anche 35mila Euro lordi all’anno. Pronti ad andare a caccia delle