Orsini, scandalo per le sue dichiarazioni: “Hitler non voleva far scoppiare la seconda guerra mondiale”

Alessandro Orsini è sicuramente uno dei nomi più caldi e polemizzati in un periodo storico sicuramente complesso, segnato dalla guerra tra Russia e Ucraina e, soprattutto, dai continui interventi televisivi di molti addetti ai lavori. Il sociologo, ormai ospite fisso in diverse emittenti televisive, ha fatto molto parlare di sé per dichiarazioni che – in alcune occasioni – sono apparse come estremiste, esagerate o, ancora e secondo quanto dichiarato da parte di molti sui social e non solo, a favore del Presidente della Russia Vladimir Putin. Nella sua ultima ospitata televisiva, nel programma Accordi&Disaccordi in onda su La 7, si è creato un vero e proprio scandalo per le parole di Orsini, che ha ritenuto Hitler il non responsabile dello scoppio della seconda guerra mondiale.

Le parole di Orsini su Hitler, Nato e seconda guerra mondiale

Lo scandalo che si è creato per le dichiarazioni di Orsini su Hitler, in occasione di un suo intervento nel programma Accordi&Disaccordi, c’è stato in virtù di un tono e di una tipologia di linguaggio che – da parte di molti – non sono stati accettati da tempo, fin dalle prime ospitate televisive dell’ormai noto sociologo. In molti hanno definito la sua una propaganda antioccidentale, particolarmente forzata nei toni.

Alessandro Orsini, nel parlare nel programma televisivo, ha toccato temi riguardanti Hitler, Nato e seconda guerra mondiale. Queste sono state le sue dichiarazioni: “Vorrei spiegare perché l’ingresso di nuovi paesi nella Nato è un pericolo enorme per l’umanità. […] Tantissime persone hanno un’idea distorta di come sia scoppiata la seconda guerra mondiale. A differenza di quello che molti pensano, la seconda guerra mondiale non è scoppiata perché deliberatamente Hitler ha deciso di attaccare l’Inghilterra, la Francia, la Polonia e la Russia. Hitler non aveva alcuna intenzione di far scoppiare la seconda guerra mondiale, ma i paesi europei hanno creato delle alleanze militari, ognuna delle quali conteneva l’articolo 5 della Nato, secondo il quale – in caso di attacco a forze straniera – sarebbero dovuti entrare in guerra. Il 1° settembre del 1939 la Germania invase la Polonia, Inghilterra e Francia erano alleati alla Polonia e si creò un effetto domino a cui Hitler non aveva interesse e che non si aspettava che scattasse.”

La polemica per le dichiarazioni di Orsini su Hitler e sulla seconda guerra mondiale

Nel corso della sua ospitata televisiva al programma Accordi&Disaccordi, Alessandro Orsini ha avuto modo di parlare anche di autodeterminazione dei popoli, dei principi cardine della Nato e di tanti altri concetti legati alle sue dichiarazioni su Hitler e sulla seconda guerra mondiale. Il pensiero del sociologo si riassume nell’esprimere che alleanze militari che vengono stipulate da paesi confinanti con la Russia (ma entrate o in collaborazione con la Nato) potrebbero provocare catastrofi nucleari.

Il pensiero del sociologo è stato oggetto di grande polemica su Twitter e tanti altri social network, oltre che ambienti in cui gli addetti ai lavori hanno dibattuto; tra i tanti commenti che sono stati espressi, in molti riguardano la forma di comunicazione di Orsini che, al di là del contenuto del suo messaggio, appare continuamente estrema e, per questo motivo, scandalistica.