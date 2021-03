Ottimi prodotti ricondizionati in vendita su eBay

L’acquisto di prodotti ricondizionati sta prendendo sempre più piede e sono molte le aziende che lo praticano tra le quali anche Ikea. eBay, uno dei portali che vanno per la maggiore nell’e-commerce, propone ora uno sconto di 5€ che i clienti possono ottenere scegliendo tra i migliori prodotti ricondizionati.

Lo sconto su eBay

eBay è nota sia per la varietà dei prodotti messi in vendita sul suo portale che per i prezzi. Ora ha lanciato una nuova iniziativa, valida fino al 7 marzo, che prevede un ulteriore sconto di 5€ a favore dei clienti. Una iniziativa che si potrà sfruttare solo per 1 acquisto selezionando all’interno del carrello i prodotti che si vogliono acquistare e successivamente di inserire il codice sconto nella casella apposita. Il codice sconto è PERTE5EURO, e viene riconosciuto a fronte di una spesa minima di 30 Euro di prodotti. Grazie al vastissimo catalogo di eBay per quanto riguarda i prodotti ricondizionati, i clienti trovano il luogo ideale per acquisti vantaggiosi, avendo anche la garanzia che i prodotti ricondizionati sono in pratica uguali al nuovo. Questo è possibile grazie al controllo qualità che eBay applica in modo certosino e che permette per alcuni prodotti di ottenere anche un risparmio del 50%.

I prodotti disponibili in questa promozione

I prodotti presenti all’interno di questa promozione sono davvero molti. Tra questi si possono segnalare dei personal computer, degli smartphone e degli elettrodomestici, Ad esempio tra le friggitrici si potrà acquistare la Philips Airfryer XXL del tipo ad aria, con un prezzo competitivo al massimo di 174,99€. Grazie alla sua tecnologia particolare “Fat Removal” questa friggitrice permette di cuocere in poco tempo i vari cibi ed inoltre di separare il grasso in eccesso e saturarlo, permettendo così ai cibi di mantenere la loro naturale croccantezza, ed anche di effettuare più facilmente le operazioni di pulizia del prodotto dopo l’uso. Tra i vari prodotti a prezzo scontato, anche delle smart TV, come il modello Hisense 50A7500F, che si può acquistare ad un prezzo di 429€, risparmiando 200 Euro rispetto ai 629€ previsti come prezzo di listino. Si tratta di una smart TV da 50 pollici dotata della risoluzione 4K, supportata da varie tecnologie come HLG, HDR e HDR10+. Altre dotazioni sono la tecnologia AI Scene Recognition, grazie alla quale si può avere a disposizione una altissima qualità audiovisiva, costantemente ottimizzata e la possibilità di accedere direttamente ai contenuti di You Tube.