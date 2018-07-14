Poste Italiane, nuove offerte di lavoro: chi può candidarsi?

Poste Italiane: requisiti per candidarsi

Essere minori di 28 anni ;

; Possedere una laurea in : Economia, Ingegneria, Statistica, Fisica, Matematica o Informativa; la laurea deve essere posseduta da non più di un anno e il punteggio non deve essere inferiore a 105/110;

Avere buona conoscenza di doti comunicative e analitiche;

Come presentare candidatura per lavorare con Poste Italiane

Le richieste di lavoro da parte disono sempre più, dopo la recente richiesta di candidatura da parte di postini a. Questa volta, la società richiede laureati per inserimenti di stage. La richiesta da parte di Poste Italiane è quella di. Chiaramente, il tutto implica dei requisiti e delle procedure di candidatura che devono, necessariamente, essere rispettate se si vuole presentare domanda.In questo momento,. Tuttavia, con la nuova richiesta di assunzione, il numero dei dipendenti totali potrebbe ancora aumentare, seppur soprattutto in settore giovanile. La società richiede, infatti, la presenza di giovani. L'area dove i giovani laureati eseguiranno questa sorta di tirocinio sarà la. I tirocini avranno durata die saranno presenti su tutto il territorio nazionale, offrendo agli under 28 la possibilità di operare in progetti e attività innovative. Questi i requisiti per candidarsi:Per poter presentare la propria candidatura per lavorare conbisogna registrarsi al sito di Poste Italiane e inviare, al sito, il proprioe - in allegato - un messaggio di autopresentazione. I giovani saranno scelti in base ai titoli e alle esperienze formative, ovviamente rapportando le stesse allo stage. Non solo gli stagisti sono l'oggetto di richiesta da parte di Poste Italiane: la società richiede anche candidati nel ruolo di, da assumere. I tre requisiti:; una- anche triennale -; avere