Poste Italiane, nuove offerte di lavoro: chi può candidarsi?
di Redazione
14/07/2018
Le richieste di lavoro da parte di Poste Italiane sono sempre più, dopo la recente richiesta di candidatura da parte di postini a Bolzano. Questa volta, la società richiede laureati per inserimenti di stage. La richiesta da parte di Poste Italiane è quella di under 28 che possano ricoprire i ruoli di stagisti. Chiaramente, il tutto implica dei requisiti e delle procedure di candidatura che devono, necessariamente, essere rispettate se si vuole presentare domanda.
Poste Italiane: requisiti per candidarsiIn questo momento, Poste Italiane impiega più di 130 mila dipendenti. Tuttavia, con la nuova richiesta di assunzione, il numero dei dipendenti totali potrebbe ancora aumentare, seppur soprattutto in settore giovanile. La società richiede, infatti, la presenza di giovani under 28 che possano prestarsi a degli stage di gruppo. L'area dove i giovani laureati eseguiranno questa sorta di tirocinio sarà la "Data Science". I tirocini avranno durata di 6 mesi e saranno presenti su tutto il territorio nazionale, offrendo agli under 28 la possibilità di operare in progetti e attività innovative. Questi i requisiti per candidarsi:
- Essere minori di 28 anni;
- Possedere una laurea in: Economia, Ingegneria, Statistica, Fisica, Matematica o Informativa; la laurea deve essere posseduta da non più di un anno e il punteggio non deve essere inferiore a 105/110;
- Avere conoscenza della lingua inglese;
- Avere buona conoscenza di doti comunicative e analitiche;
Come presentare candidatura per lavorare con Poste ItalianePer poter presentare la propria candidatura per lavorare con Poste Italiane bisogna registrarsi al sito di Poste Italiane e inviare, al sito [email protected], il proprio Curriculum Vitae e - in allegato - un messaggio di autopresentazione. I giovani saranno scelti in base ai titoli e alle esperienze formative, ovviamente rapportando le stesse allo stage. Non solo gli stagisti sono l'oggetto di richiesta da parte di Poste Italiane: la società richiede anche candidati nel ruolo di postino, da assumere a tempo indeterminato su territorio nazionale. I tre requisiti: avere un diploma con punteggio di almeno 70/100; una laurea - anche triennale - con punteggio di almeno 102/110; avere patente di guida per motomezzo.
