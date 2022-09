Regina Elisabetta è morta: il messaggio del Re Carlo III

Il nuovo Re del Regno Unito, Carlo, ha rilasciato un comunicato ufficiale a seguito della morte della Regina Elisabetta II. Sulla base delle parole della nuova premier britannica, Liz Truss, è stato possibile sapere che Carlo prenderà il nome di Carlo III. Era particolarmente atteso il messaggio di cordoglio da parte del figlio di Elisabetta II e, con poche ma semplici parole, Carlo ha salutato sua madre, la Regina, con cordoglio.

I messaggi di cordoglio destinati alla Regina Elisabetta

La morte della Regina Elisabetta ha provocato diversi messaggi di cordoglio e reazioni in tutto il mondo; dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella – che ha dedicato un bellissimo messaggio alla Regina – fino a tantissimi addetti ai lavori, come il Presidente Joe Biden che ha annunciato il suo messaggio pomeridiano alla nazione sul tema Coronavirus. Tra le numerose reazioni che ci sono state in tutto il mondo, non è mancata quella del nuovo re, Carlo III, che ha dedicato parole di cordoglio a sua madre, la Regina Elisabetta, che ha trovato la morte all’età di 96 anni.

Il messaggio del Re Carlo III sulla morte della Regina Elisabetta

Di seguito, è riportato il messaggio di cordoglio e di ultimo saluto che il Re Carlo III ha dedicato a sua madre, la Regina Elisabetta, a seguito della sua morte:

“The death of my beloved Mother, Her Majesty The Queen, is a moment of the greatest sadness for me and all members of my family.

We mourn profondly the passing of a cherished Sovereign and a much-loved Mother. I know her loss will be deeplu felt throughout the country, the Realms and the Commonwealth, and by countless people around the world.

During this period of mourning and change, my family and I will be conforted and sustained by our knowledge of the respect and deep affection in which The Queen was so widely held.”